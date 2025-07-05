王毅晤法國外長　批美國轟炸伊朗濫用武力　全球或為核災買單

中國外長王毅繼續訪問歐洲行程，他7月4日在法國巴黎會晤政要，並與法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）談論包括伊朗核問題與加沙局勢在內的數個議題，強調戰爭無法解決伊朗核問題，「先發制人」打擊缺乏合法性，而濫用武力非但無益解決衝突，反讓局勢升級，若此類行動引發核災，後果將由全世界承擔。



王毅今次提及上月以色列向伊朗發動襲擊，雙方互攻但在美國襲擊伊朗核設施後，以伊達成停火。王毅今次在與巴羅舉行的聯合記者會上就強調，伊朗核問題本來可以成為通過外交手段解決國際爭端的典範。然而，如今中東正陷入新一輪危機。中方對此深感遺憾，並表示應深刻反思教訓。

王毅還強調，中方在伊朗核問題上的立場明確且一致，中方重視伊朗最高領導人多次公開承諾不發展核武也尊重伊朗作為《不擴散核武條約》締約國和平利用核能的權利。

2025年7月4日，法國巴黎，圖為王毅在訪問法國期間發表講話。（Reuters）

王毅則又批評美國用武力介入，認為轟炸伊朗核設施開創極端例子，還警告他強調世界秩序並非僅由強權政治決定，倘由國家武力決定是非，國際規則與正義將無路可走，還反問國家武力較弱的國家該如何生存。

他指如果此類行動引發核災，後果將由全世界承擔。

在加沙局勢，王毅就表示，「兩國方案」仍是打破中東動盪循環的唯一現實途徑，國際社會必須採取更具體有效的行動以推進。他指出中法同為聯合國安理會常任理事國，應該主持正義，承擔責任，支持透過對話談判解決衝突，反對任何雙重標準，根據事情的是非曲直確定各自的立場和政策。

王毅表示，聯合國及其安理會應為促進和平發揮應有作用。中方願同法方一道，為此不懈努力。