美媒：美國商務部長放棄出席與歐盟貿易談判　「提早收工」去度假

據美國《野獸日報》、美國政治新聞網（Politico）當地時間7月4日報道，原本應該和歐盟進行貿易談判的美商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）選擇了「提前下班」，在會談前提前離開華盛頓與家人度假，並指派美財政部長貝森特（Scott Bessent）代為參加談判。



消息人士透露，盧特尼克原計劃於當地時間周四與歐盟委員會貿易和經濟安全事務委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）進行貿易談判，如今他已在談判前提前離開華盛頓，前往意大利與家人度假。

2025年6月4日，法國巴黎，圖為歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）在經合組織的會議上發表講話。（Reuters）

代為參加會談的美財長貝森特表示，他之所以與歐盟會面，是因為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暫停所謂「對等關稅」的措施將於當地時間7月9日到期。特朗普此前曾承諾，在7月9日截止日期前，要「90天達成90項貿易協議」 。

在回應Politico的一份聲明中，美商務部發言人為盧特尼克的舉動進行辯護：「他一直為美國民眾連續工作，並計劃本周末返回華盛頓。特朗普總統本周早些時候與越南宣佈的貿易協議證明，盧特尼克部長仍在為美國工人爭取公平競爭環境。」

圖為6月10日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席於英國倫敦舉辦的中美磋商機制首次會議。（Reuters）

今年4月2日，特朗普宣佈對歐盟商品徵收10%的基準關稅，並威脅稱，如果7月9日前未能達成新協議，關稅將提高至50%。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當地時間7月3日曾表示，由於歐盟與美國貿易的規模和複雜性，在如此短的時間內談判達成一項詳細的貿易協議是「不可能的」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

