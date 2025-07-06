美國國慶　荷蘭藝術家繪「自由女神像無眼睇」諷特朗普政策｜有片

適逢美國7月4日國慶，一名荷蘭藝術家近日在法國創作一幅名為「自由女神像的無聲抗議（The Statue of Liberty's Silent Protest）的壁畫。從影片可見，雙手摀住雙眼的自由女神像出現在一座大樓的外牆上，一副「無眼睇」的姿態。藝術家指作品寓意諷刺美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的移民政策，扼殺自由女神像所代表的自由和希望。



荷蘭藝術家Judith de Leeuw創作壁畫諷刺特朗普的移民政策扼殺自由：

綜合美媒報道，正當美國民眾慶祝獨立紀念日（Independence Day）之際，一幅引人注目的新壁畫在法國亮相，該作品描繪自由女神像用雙手掩蓋臉龐。

據報道，自由女神像原是美國內戰後法國贈送的禮物，代表法國與美國之間的友誼，同時象徵民主、自由與希望，亦被視為歡迎經海路抵達美國移民的標誌。如今卻在這幅壁畫中淪為「羞愧」的象徵。

這幅名為《自由女神像的無聲抗議》的壁畫，由荷蘭藝術家Judith de Leeuw創作。她受訪時表示，這幅壁畫以「羞愧」的姿態遮住臉龐，表達對特朗普總統移民政策的不滿。這幅壁畫在法國北部城市魯貝（Roubaix）一座名為「鐵路街」（Rue de Chemin-de-Fer）的建築物上揭幕。

她又指：「魯貝擁有大量移民人口，其中許多人生活在極其艱難的境況中。自由女神像曾經代表的價值觀——自由、希望和勇敢做自己的權利——對許多人而言都已經消失。」

Judith de Leeuwy透露，她花了六天時間完成這幅壁畫。恰逢能夠在7月4日（美國國慶）前公諸於世，這是一個「有意義的巧合」（meaningful coincidence）。