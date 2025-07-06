自1923年來首次　法國巴黎塞納河開放給民眾游泳

法國巴黎民眾周六（5日）紛紛前往塞納河游泳，這是塞納河自1923年以來首次開放給公眾游泳。



當地官員說，由即日起至8月31日，巴黎市內沿着塞納河岸的三個地點，每天將能接待超過1000人到河中游泳。

塞納河得以在百年之後再重新對公眾開放，主要得益於法國為主辦去年的巴黎奧運會而對塞納河進行大規模的清理行動，努力改善水質。

巴黎民眾周六（7月5日）紛紛前往塞納河游泳，這是塞納河自1923年以來首次開放給公眾游泳。（Reuters）

巴黎做出的投資項目包括將數萬戶家庭的排水轉接到下水道系統、提升水處理設施，以及建造大型雨水儲存庫以防止暴風雨期間往下水道溢流。

儘管因暴雨對人體健康的影響，導致一些奧運訓練課程和男子鐵人三項賽事被推遲，但在塞納河的比賽最終如期舉行，加強了公眾對塞納河可安全游泳的信心。

巴黎民眾周六（7月5日）紛紛前往塞納河游泳，這是塞納河自1923年以來首次開放給公眾游泳。（Reuters）

負責塞納河事務的巴黎副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）說：「這是個非常巨大且複雜的任務。我們特別高興能推翻質疑者的眼光，兌現我們最初的承諾。」

在夏季游泳季節期間，巴黎當局將每日進行水質測試，採用類似於海灘安全系統的綠旗和紅旗標誌來指示游泳區是否開放。

巴黎民眾周六（7月5日）紛紛前往塞納河游泳，這是塞納河自1923年以來首次開放給公眾游泳。（Reuters）

拉巴丹告訴路透社：「顯然，當我們開放游泳區，是因為水質符合規定，對人體絕對不構成危險。」

除了市中心的三個地點，巴黎市外的塞納河和馬恩河沿岸上還將設立14個游泳區。其中兩個馬恩河游泳區已在6月開放。

本文獲《聯合早報》授權轉載

