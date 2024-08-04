巴黎奧運｜塞納河水質成疑　三鐵選手靠這些東西「打底」防生病

2024巴黎奧運這次三鐵項目，運用塞納河作為比賽場地之一，然而塞納河長年被視為臭水溝，直到要辦奧運才砸大錢整頓。對此一名三鐵女選手，跳出來曝光自己親身下河的經歷，說自己賽前吃益生菌、喝養樂多，但還是很擔心喝下河水會對身體有不良影響，同時還看到水中有雜質及不明碎片，並抨擊那些，聲稱這條河流安全的官員。



據《紐約郵報》報道，今年30歲代表比利時參賽的維爾梅倫（Jolien Vermeylen）表示，自己在7月31日參加女子鐵人三項比賽時，下水游在塞納河游了1500公尺明顯有感受到水中充滿雜質，並看到有不明碎片。她透露：

在游經過橋下時，我感覺到並看到了，一些原本不該擔憂的東西。 比利時三項鐵人奧運選手維爾梅倫

Jolien Vermeylen 是三項鐵人賽的選手。（路透社）

維爾梅倫在這場比賽中排第24名，很擔心自己在比賽時喝了大量河水，會對身體造成不良影響。為了辦奧運，巴黎當局斥資約9700萬美元（約港幣7億元）、耗時3年半整頓這條，曾經被視為臭水溝的塞納河，當局信誓旦旦對外說明河水是安全的。不過維爾梅倫認為：

塞納河已經髒了百年，所以他們不能說有優先考慮運動員的安全，這是胡說八道。

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同時維爾梅倫也透露自己賽前做的準備：「我吃了益生菌，喝了我的養樂多，我做了全部我所能做的，我試想過不喝到水，但辦不到」然而現在說這些已經太晚了。

他們也不能完全取消比賽，現在只能希望不會有太多運動員生病。

塞納河先前由於暴雨，水質出現嚴重問題，大腸桿菌超標，賽前的訓練活動還因此被取消，男子鐵人三項比賽也從7月30日被推遲到31日。儘管賽前檢測有降回標準值，然而《紐約郵報》指出，並非整條河水都安全無疑，有些河段的細菌指數仍然超過可接受的限值。

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