巴黎奧運｜貓般大的「米奇」搶FO成功　鼠患恐波及塞納河比賽？

今屆巴黎奧運，主辦國法國一直希望外界聚焦當地宏偉的地標建築、豐富的人文歷史，以及精緻的法式美食，並極力避免被寄居巴黎地底下的多達600萬的老鼠大軍奪去大眾的焦點。然而，自奧運26日開幕以來的暴雨，將老鼠紛紛迫上街頭，有的還有如貓那樣大，嚇煞不少來自世界各地前往巴黎觀賽的民眾，使得原本令人印象深刻、美得驚艷無比的經典運動時刻，蒙上了一重污穢不潔之感……



巴黎市區的老鼠臭名遠播，連法國經典文學作品《悲慘世界（Les Miserables）》和《歌劇魅影（The Phantom of the Opera）》都有描寫到老鼠，這種被視為有害的動物，常是當代關於巴黎清潔衛生的辯論議題的「主角」之一。

當地市政府於奧運開幕前已多管齊下，想方設法不讓老鼠群在奧運期間出沒，影響前往觀賽的海外旅客的觀感。當局更採取嚴格措施，確保奧運場館免受這一臭名昭著的動物侵害，包括深度清潔以清除食物殘渣並堵塞下水道出口，還有採用化學溶劑及最傳統的捕鼠器。

滅鼠重點的地區包括有，巴黎地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）後方的公園，也就是這一次巴黎奧運沙灘排球比賽場地，還有羅浮宮花園、巴黎奧運聖火點燃處；這些都是巴黎民眾與各國觀光客到巴黎旅遊的熱門野餐地點，也是一直受到鼠患困擾的地方。

負責巴黎市區公共衛生業務的巴黎副市長布烏（Anne-Claire Boux）早前接受媒體訪問時說：「所有奧運場地和慶祝區域，都在賽事開始前進行了老鼠分析。除下令徹底清除任何可能吸引老鼠的食物殘渣外，巴黎的囓齒類動物專家正努力關閉奧運場地周圍下水道的出口。」不過，她重申當局的最終目標並非消滅巴黎的老鼠，「牠們對於維護下水道很有用，重點是牠們應該留在下水道裏。」

老鼠問題在巴黎已經有多個世紀的歷史。(網上圖片)

「與鼠搏鬥」6年 惟成效不彰

巴黎市民與老鼠的恩怨情仇已經成為該國歷史的一部份。14世紀，巴黎近半人口死於鼠患帶來的淋巴腺鼠疫（俗稱黑死病），但1870到1871年普法戰爭的巴黎圍城戰期間，大量老鼠卻成為重要食物，支持遭圍城居民度過難關。

2017年，巴黎市政府曾矢志推行「滅鼠計畫」，當時政府大灑170萬歐元（約1,432萬港元），在市內各處放置密閉的垃圾桶、廣泛使用老鼠藥，還有進行數以千計的滅鼠行動。不過，經過多年斥資消滅市內鼠患失利後，巴黎市長去年6月宣告改弦更張，向當地居民呼籲探討讓人與老鼠以較和平的方式共存。

許多人批評現任市長巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）是老鼠肆虐的罪魁禍首，因她是一位依靠綠黨支持的社會黨人，不少保守派批評者經常指責她未能使首都免受垃圾、囓齒動物和狗隻糞便的困擾。據知，巴黎目前的老鼠數量近年保持在相對穩定約600萬隻。

奧運游泳比賽能否在塞納河上演？(Reuters)

「鼠尿病」或影響塞納河比賽？

老鼠問題再次受到關注，是由於老鼠尿液中存在可導致鉤端螺旋體病的細菌，外界對在塞納河游泳的安全性提出了質疑。這種疾病有可能會導致類似流感的症狀，在嚴重的情況下，有機會對肝臟和腎臟造成損害。巴黎奧組委此前強調，已採取措施防止奧運選手感染與老鼠尿液有關的疾病。

自 2015 年以來，巴黎奧組委經已投入 11 億英鎊（約110億港元）為奧運會清理塞納河，主要是清潔河道並設置了陷阱來控制老鼠數量，以確保奧運會能順利進行。這條著名的河道將舉辦奧運馬拉松游泳比賽以及奧運和殘奧鐵人三項比賽的游泳部分。為了證明塞納河適合奧運運動員，伊達爾戈和法國體育部長卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）早前曾在河中游泳。

不過，原定巴黎時間30日早上8時舉行的男子三項鐵人賽，由於塞納河水質問題，故賽事延期至7月31日舉行，看來相關的問題仍遲遲未能解決。