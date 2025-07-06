遊日注意｜日本男子確診麻疹　上月曾赴大阪世博參觀約6小時

日本大阪府7月5日證實，一名來自神奈川縣、感染麻疹的日本男子6月21日早上曾前往大阪世博會場並參觀多個展館，在逗留約6個小時後才離開，期間或與不少民眾有接觸。政府各部門呼籲當天曾前往會場的民眾，如出現任何疑似症狀，應立即就醫。



日本放送協會（NHK）報道，神奈川縣政府部門透露，一名在當地居住的青少年因出現發燒和皮疹症狀，於3日前往醫療機構就醫，並被證實確診麻疹。

一名來自神奈川縣、感染麻疹的日本男子2025年6月21日早上曾前往大阪世博會場並參觀多個展館，在逗留約6個小時後才離開，期間或與不少民眾有接觸。（NHK截圖）

縣政府其後對男子的行蹤展開調查後，發現他於上月21日曾前往了大阪世博會場。他於當日上午8時左右從大阪府堺市乘坐接駁車到達會場，並從上午約9時到下午3時左右參觀了多個展館，當中包括歐盟、阿爾及利亞、智利、柬埔寨、突尼西亞等展館及多個日方展覽館，其後再乘坐接駁車返回堺市。

大阪府和其他都道府縣已敦促當天參觀過世博會的人員提前聯繫醫療機構，避免乘坐公共交通工具。如果相關人士在12日之前出現疑似感染症狀，便應立即求醫。

2025年4月13日，日本大阪，民眾2025年大阪世博會會場入口排隊等候入場。（Getty）

報道措，麻疹是一種傳染性極強的疾病，可以透過飛沫、接觸及空氣傳播，其主要症狀包括發燒、咳嗽和皮疹。