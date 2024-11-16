世衛指全球麻疹病例激增　2023年感染人數達1030萬

根據世界衛生組織和美國疾病控制與預防中心的最新估計，2023年全球麻疹病例約為1030萬宗，比2022年增加了20%。 全球免疫覆蓋不足，是導致病例激增的主要原因。



世衛組織說，麻疹（measles）可以通過接種兩劑麻疹疫苗預防，但2023年卻有2200萬名兒童錯過接種第一劑麻疹疫苗。 世衛組織指出，為了預防麻疹疫情暴發，麻疹疫苗接種率須達到95%。

聯合國新聞中心引述世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「在過去50年中，與其他疫苗相比，麻疹疫苗挽救了更多的生命。 我們必須投資於為每個人接種疫苗，無論他們身處何地。 」

由於全球疫苗接種覆蓋率存在差距，2023年共有57個國家暴發了大規模或影響嚴重的麻疹疫情，波及除了美洲以外的所有地區，與去年36個國家相比增加了近60%。

世衛組織稱非洲、東地中海、歐洲、東南亞和西太平洋地區病例大幅增加。 近一半的大規模破壞性疫情發生在非洲地區。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2023年12月15日在瑞士日內瓦出席聯合國會議。（Reuters）

全球消除麻疹努力受阻

新數據顯示，2023年約有10萬多人死於麻疹，其中大多數為五歲以下的兒童。 儘管與去年相比減少了8%，但仍有太多兒童死於這一可預防的疾病。

死亡人數略有下降，主要是因為病例激增發生在那些麻疹患兒死亡率較低的國家和地區，這些地方的兒童通常營養狀況較好，並且能夠獲得更好的醫療服務。

截至2023年底，這種病毒已在82個國家徹底消滅，但疫苗供應不足和疫苗安全性錯誤資訊，使《2030年免疫議程》所確立的全球消除麻疹的目標正受到威脅。

世衛組織強調，各國及其合作夥伴，特別是非洲和東地中海地區，以及那些脆弱、受衝突影響或處於易受威脅環境中的國家，必須採取緊急且有針對性的措施，確保所有兒童都能完成兩劑麻疹疫苗的接種。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

