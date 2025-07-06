路透社：倘美國維持50%鋁關稅　加拿大或向鋁生產商提供財政支持

加拿大鋁業協會執行長西馬德（Jean Simard）7月5日接受路透社訪問時表示，如果美國對進口鋁產品徵收50%關稅的措施在中期內持續，加拿大鋁業將面臨巨大損失，因此加方已討論向其國內營運的大型鋁生產商提供財政支持。



西馬德5日表示，加拿大政府正在就向力拓集團（Rio Tinto）等大型鋁生產商提供財政支持進行早期洽談，又指如果加方未能在7月21日之前與美國達成協議，相關措施將能舒緩加拿大鋁行業面臨的壓力。

2017年5月4日，在澳洲悉尼舉行的年度股東大會上，可以看到礦業巨頭力拓集團（Rio Tinto）公司的標誌。 （Reuters）

西馬德提到，美國使用的鋁約有一半依賴進口，其中絕大多數來自加拿大。目前在加拿大營運的主要鋁生產商雖沒有現金流問題，但如果美國對鋁產品長期徵收高額關稅，最終還是會對相關生產商的財務狀況造成影響。

另外，加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）3日曾表示，政府正在與力拓集團就因應美國高額關稅而提供財政援助一事進行談判。

2025年6月11日，位於加拿大魁北克省的Magna Aluminum Profile公司存放着大型鋁坯。（Reuters）

部長發言人其後證實談判仍在進行中，惟沒有提供任何進一步的細節。