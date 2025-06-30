加拿大讓步取消數碼服務稅　白宮：立即恢復貿易談判

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前叫停與加拿大的所有貿易談判並威脅未來一周內對加拿大施加新的關稅後，加拿大6月30日宣佈取消數位服務稅，以推進與美國的貿易談判。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）同日表示，在加拿大取消相關措施後，美國將立即恢復與加拿大的貿易談判。



2025年6月16日，美國總統特朗普抵達加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）參加七國集團（G7）領導人峰會時，受到加拿大總理卡尼（Mark Carney）的迎接。（Reuters）

在加拿大30日宣佈取消數碼服務稅後，加國財政部當晚表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）和特朗普同意，雙方將恢復談判，以期在7月21日前達成貿易協定。

哈塞特同日受訪時稱，特朗普在加拿大舉行的七國集團（G7）會議上，曾要求加拿大取消該項稅收，「現在已經同意（取消）了，這肯定意味著我們可以重啟談判了。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則稱，感謝加拿大取消這項旨在扼殺美國創新的稅項，又指該稅將成為美加達成貿易協議的障礙。

美國財長貝森特（Scott Bessent）上周警告，美方可能祭出「301調查」這個關稅利器。（Reuters）

上周五，特朗普在社交媒體平台上發文表示，美國剛獲悉加拿大宣佈將對美國科技公司徵收數碼服務稅。特朗普稱，這是對美國的「直接且赤裸裸的攻擊」，稱加拿大顯然是在效仿歐盟。美國財長貝森特（Scott Bessent）當時警告，美方可能祭出「301調查」這個關稅利器。

在特朗普炮轟數碼稅並叫停談判後，加拿大的商業團體和部份政界人士迅速向卡尼施壓，要求取消有關稅項。加拿大商業委員會行政總裁Goldy Hyder表示：「為了使貿易談判重回正軌，加拿大應立即提出一項方案，以便取消數碼服務稅，換取美國取消關稅。」

加拿大財長商鵬飛（François-Philippe Champagne）表示，取消數碼服務稅將使加拿大與美國，在建立新的經濟和安全關係之談判中取得重要進展。