美國德州水災27神秘營女童軍失蹤　目擊者眼見女孩漂走無力挽救

美國德州暴雨7月4日引發水災，至今已造成至少52人死亡，包括15名兒童。重災區內包括多個大型營地，其中包括一個名為「神秘營地（Camp Mystic）」的傳統基督教女童軍夏令營，有27名女童軍下落不明，引發大規模搜救。



據美媒報道，「神秘營地」位於本次水災的重災區「克爾郡（Kerr County）」，本周共有750名參加者，當地人將該營地所在位置稱為「山洪巷」，雨天時水難以滲入土壤，從而造成山洪的危險。

營地負責人於當地時間7月5日早上8時許開始用巴士和小型露營車疏散300多名兒童，惟最後兩輛車在洪水襲來時停在河口附近，令車內兒童溺水身亡。

圖為7月5日德州水災期間，一隻搜救犬在神秘營的垃圾場搜尋。（Reuters）

當局表示已經出動直升機、無人機和船隻搜救，迄今已有237人獲救，仍有27人下落不明，總失蹤人數可能更高。

目擊者Bud Bolton對英國廣播公司表示，「（看到他們）被困在露營車裏，而那台車就這樣漂走了。孩子們在尖叫，你卻無能為力救他們。」他回憶起當天凌晨露營車被洪水沖走、孩童受困尖叫，場面令人心碎。

據《華爾街日報》報道，「神秘營地」至今已有近百年歷史，吸引着該州的參議員、官員及富商等每年將女兒送到營地、成為神秘女童軍，培養其自信心、善意和領導能力，過往參加者在成年後亦會佩戴營地的手鍊象徵其身份。

神秘營地遭遇水災引發家長及過往女童軍大規模搜救，許多人在Facebook等社交平台發佈失聯女童照片。