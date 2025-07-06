韓貿易代表訪美　討論延長對等關稅暫緩期　提議製造業合作

美國早前宣布的高額「對等關稅」暫緩期即將於7月9日截止。韓國貿易談判代表呂翰九周日（7月5日）於美國華盛頓會見美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer），就美國延長「對等關稅」豁免期的方案進行磋商。



據路透社報道，呂翰九訪美期間對記者表示，貿易談判的「形勢緊迫」，但預期美國總統特朗普（Donald Trump）將在7月9日最後期限結束後，再次暫停原定於8月1日實施的更高關稅。

呂翰九稱，韓方認為汽車、鋼鐵、鋁等品目的關稅應在最終協議中予以取消或大幅下調。韓聯社報道稱，呂翰九會上就美國關稅措施表明韓方立場，並就韓美互利共贏的製造業合作框架協議提出韓方願景。他還提出韓美製造業合作構想，以進一步鞏固優勢互補的兩國經濟和產業供應鏈。

圖為韓國總統李在明6月在首爾會見商界代表。（Reuters）

報道稱，雙方一致認為，自南韓新政府成立後，兩國一直進行善意磋商，有必要進一步縮小分歧。雙方還就延長即將於本月8日到期的「對等關稅」豁免期的方案交換意見。

另據路透社報道，總統李在明國家安全顧問魏聖洛亦計劃與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會面，他稱磋商現已進入重要階段，韓國將加大參與力度。