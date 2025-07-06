外媒：金磚國家領導人料發聲明　不點名譴責特朗普關稅措施

巴西里約熱內盧7月6日舉辦為期兩日的金磚國家（BRICS）領導人第17次會晤，外媒早前獲得的峰會聲明初稿顯示，BRICS領導人將不點名地譴責美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的關稅措施。



綜合法媒及彭博社報道，兩名熟悉情況的與會政府官員透露，BRICS領導人將在聲明中表示，單邊關稅和非關稅貿易壁壘措施扭曲貿易，不符合世界貿易組織（WTO）規則，影響全球經濟發展的前景。

2025年7月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在空軍一號上向媒體發表講話。（Reuters）

BRICS領導人將對相關措施表達「嚴重關切」，並譴責實施「違反國際法的單方面強制措施」。

聲明初稿雖未有直接提及美國或特朗普，但與會的領導人仍有可能在峰會舉行期間修改聲明內容或措詞。

金磚國家工商論壇2025年7月5日）在巴西里約熱內盧開幕，巴西總統盧拉、副總統傑阿爾克明出席論壇開幕式。（Reuters）

彭博社分析，聲明不願直接點名特朗普或反映了金磚國家內部的分歧，印度等國家比起其他成員國與美方更親近，無意對向美國展示過於強硬的態度。