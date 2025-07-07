泰國政府將撤回爭議性賭場合法化法案

由於民眾反對聲浪高，加上國內政治動盪，泰國政府將撤回一項備受爭議的賭場合法化法案。



彭博社報道，為泰黨黨鞭威素星期一（7月7日）說，原定於7月9日提交議會審議的這項法案，將在當天提出撤回動議。

此前，政府稱將推遲提交這項法案，並稱需要更多時間與民眾溝通，回應社會對賭博成癮和洗錢問題的關切。

這項法案本來是上周眾議院復會後的首個重大議程。原執政聯盟中的第二大黨泰自豪黨一直反對這項法案，但自豪黨上個月退出執政聯盟。

執政聯盟失去多數席位後，政府在接下來幾個月可能難以通過有爭議或關鍵法案。下一財年（10月起）的預算案預計也將於8月進行二讀和三讀表決。

上個月，泰國首相佩通坦和柬埔寨前首相洪森通話錄音泄露，引發爭議。泰自豪黨為此退出執政聯盟，使得執政聯盟陷入政治危機。

泰國憲法法院7月1日決定受理彈劾首相的請願書，下令暫停佩通坦的首相職務，但她仍以文化部長身份留在內閣。

泰國內閣1月13日批准賭博和賭場合法化的《綜合娛樂場所法案》，以發展設有賭場的綜合度假設施，促進泰國旅遊業、就業和投資。法案目前提呈到國會進行辯論及審批。

不過，此舉遭反對黨和反賭博民間團體批評，他們指賭場在很大程度上只有利於大企業和外國公司。民眾也擔心賭博合法化將加劇社會問題，並增加政府的負擔。

本文獲《聯合早報》授權轉載

