泰國一週內第3位總理　前防長蓬探任代總理　佩通坦任文化部長

泰國前國防部長蓬探（Phumtham Wechayachai）於星期四（7月3日）獲任命為代理首相，泰王為新內閣主持宣誓就職儀式，此次內閣改組將使得泰國一周之內出現第三位首相。



泰國憲法法院7月1日（週二）決定受理彈劾首相的請願書，下令暫停佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）的首相職務，以便可能持續數月時間的調查進行。請願書上周由上議院議長蒙坤轉交給法院，指控佩通坦在與柬埔寨參議院主席洪森的通話中，涉嫌不誠實並違反憲法規定的道德標準。

原為副首相兼交通部長的素里亞（Suriya Juangroongruangkit）隨之成為代首相，素里亞於3日（週四）交棒給新內閣中、排序第一位的副首相蓬探。

2025年7月3日，泰國曼谷，泰國前防長蓬探（Phumtham Wechayachai）抵達政府大樓，參加新內閣的宣誓儀式，蓬探將宣誓出任內政部長和副首相，並擔任代總理。（Reuters）

泰國政府發言人集拉育2日（週三）表示，素里亞將以首相身份率領第二屆佩通坦內閣的新部長，於星期四向泰王宣誓就職。隨後，素里亞將簽署命令，任命71歲的蓬探為代理首相。

原任國防部長的蓬探就任新內閣的內政部長後，還兼任級別高於素里亞的副首相，從而成為代理首相。蓬探因他年輕時與上個世紀七十年代的學生運動有聯繫而獲得「大同志」的綽號。

法新社報道，佩通坦暫停職務之前，也擔任文化部長，她將繼續肩負這個職務，這意味着她將在權力的高層中保持一席之地。

她於星期四上午抵達政府大樓，拍攝了集體照，接着前往大王宮，參加國王哇集拉隆功主持的內閣就職儀式。

新任命的內閣定於星期四下午舉行首次會議，預計，泰國王室將於傍晚發布聲明。

本文獲《聯合早報》授權轉載

