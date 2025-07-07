美財長：未來48小時宣布多項貿易聲明　數週內再與中方官員會面

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7月7日（週一）受訪時表示，美國將在未來48小時內宣布多項貿易聲明。貝森特又指，將於數週內再與中方官員舉行會面。



據路透社報道，貝森特在接受CNBC（美國全國廣播公司商業頻道）採訪時表示：「很多人（國家）在談判方面改變態度。所以昨晚（6日）我的郵箱收到各種新提議和新方案， 接下來的數日將會很忙。」

2025年7月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達華盛頓特區白宮的一刻。（Reuters）

在談到他該擔任財長或聯儲局主席時，貝森特指他將按照特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）的意願行事。

有關利率方面，貝森特認為，市場可能在將特朗普對利率的觀點納入市場價格。這不僅僅是聯儲局主席的問題，而是整個委員會的問題。

談到美元走勢的時候，貝森特指貨幣升跌是自然現象，並非異常波動。貝森特認為美元近來的走勢，可能亦代表其他貨幣正在走強。

2025年6月27日，美國華盛頓，共和黨議員正努力通過美國總統特朗普（Donald Trump）提出的「大而美」法案，圖為財長貝森特（Scott Bessent）在國會大樓向記者發表講話。（Reuters）

貝森特又指，將在未來數週再與中方官員舉行會面，延續早前在瑞士和英國進行的貿易談判。

貝森特拒絕回應TikTok在美國業務的擁有權誰屬，是否會與貿易談判扯上關係。他表示：「我認為，如果中國人願意，我們可以一起做一些事情，所以我們將討論是否能夠突破貿易議題，進入其他領域。」