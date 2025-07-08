伊朗總統稱以色列企圖暗殺 促特朗普勿被內塔尼亞胡拖入戰爭
撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）預定7月7日在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在同日發布的採訪中稱，相信伊朗可以透過對話解決與美國的分歧，但在美國和以色列襲擊伊朗之後，信任將成為一個問題。他又透露，以色列曾試圖暗殺他，並採取了相應的行動，但最終失敗。
稱以色列圖轟炸其開會地點
佩澤希齊揚5日接受美國保守派播客卡爾森（Tucker Carlson）的專訪，稱以色列曾試圖暗殺他，「是的，他們確實嘗試過」。他表示，暗殺他的幕後黑手不是美國，而是以色列，「我當時正在開會，討論下一步該如何推進，多虧了他們（以色列）掌握的情報和間諜，他們試圖轟炸開會地點」。
不過，佩澤希齊揚沒有具體說明暗殺企圖的日期，也沒有說明是否發生在上月以色列對伊朗為期12天的空襲期間。
稱只要與美重建信任 願意重啟核談判
另外，佩澤希齊揚表示，相信伊朗可以透過對話解決與美國的分歧，敦促特朗普不要被內塔尼亞胡拖入與伊朗的戰爭中。 他形容，特朗普有能力引領中東地區走向和平與光明的未來，並讓以色列回到正軌，「否則，他可能會掉進一個深淵，一個無底深淵，或者一個沼澤」 。
他又稱，只要能與美國重建信任，他的國家對重啟核談判「沒有問題」。但他提到，重啟談判有一個條件，就是怎麼能再次信任美國，「我們怎麼能確定，在談判過程中，以色列政權不會再次被允許攻擊？」
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