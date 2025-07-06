哈梅內伊德黑蘭出席宗教活動　伊以戰爭爆發以來首度公開露面

伊朗與以色列6月爆發衝突以來，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）一直未有公開現身。伊朗國營電視台畫面顯示，哈梅內伊7月6日首度公開露面，在德黑蘭一間清真寺出席伊斯蘭教什葉派阿舒拉節（Ashura）宗教活動。



▼哈梅內伊現身清真寺

伊朗國營電視台畫面顯示，86歲的哈梅內伊走進在德黑蘭的伊瑪目霍梅尼清真寺（Imam Khomeini Mosque）時，現場人群紛紛起立、做出手勢，並高呼：「我們血管裏的熱血，獻給我們的領袖！」這位最高領袖向人們揮手、點頭致意。

以色列6月13日開始襲擊伊朗，長達12天。英國廣播公司（BBC）指哈梅內伊曾三次在電視上發表錄影講話，有人猜測他期間一直躲在掩體內。BBC引述伊朗司法部門稱，這場衝突造成900多人死亡。

阿舒拉節是什葉派穆斯林紀念先知穆罕默德的外孫侯賽因（Husayn ibn Ali ）逝世的活動。