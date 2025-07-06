美國指責哈馬斯襲擊加沙人道基金會　據指兩名美國人被手榴彈炸傷

美國國務院7月5日指控哈馬斯（Hamas）「恐怖分子」向在加沙人道基金會（GHF）物資分發站扔手榴彈襲擊，造成兩名工作人員受傷。



路透社引述基金會聲明稱：「初步信息顯示，兩名襲擊者向美國人投擲了兩枚手榴彈，此次襲擊發生在食物分發活動結束後，數千名加沙人安全地收到了食物。」據指，受傷的兩位美國人正在接受治療，情況穩定，沒有生命危險。

2025年5月27日，加沙南部拉法（Rafah），大量巴勒斯坦人湧向加沙人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）營運的援助物資派發點，一名男子手持一項救援物資。（Reuters）

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）稱襲擊者是「哈馬斯恐怖分子」，以色列軍方則指責「恐怖組織」破壞了加沙的援助分發。

該基金會今年在美國和以色列政府的支持下成立，繞過此前在加沙提供人道援助的聯合國及其他組織，改由該基金會分發物資，引發許多爭議。美國國務院發言人指，GHF至今已捐贈了超過6200萬份食品包。

加沙當局報告稱，過去24小時內，以色列軍隊造成加沙地區70人死亡，其中23人在物資站附近身亡。聯合國難民署（UNHCR）上月則指控基金會將食物「武器化」，稱以軍對向物資站接近的「有威脅性」人員開火，自5月19日以色列解除對加沙的封鎖以來，已有400多名巴勒斯坦人在試圖獲取物資時喪生。