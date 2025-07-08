內塔尼亞胡訪白宮與特朗普晚宴 料討論加沙停火談判
撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月7日到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行私人晚宴，是特朗普1月上任以來，兩人第三度見面。外界預期，特朗普政府和內塔尼亞胡的團隊將討論加沙停火談判、加沙的未來，及以色列與阿拉伯國家實現關係正常化的可能性。
特朗普會見媒體時表示，以色列與哈馬斯停火談判進展順利，不認為以色列與哈馬斯停火談判出現阻礙。 當被問及中東是否可能實現兩國方案時，他則表示「不知道」。另外，他又談及伊朗問題，稱美方與伊朗會談的時間將於8日宣布，稱希望不必對伊朗再次發動軍事打擊。
在此之前，內塔尼亞胡同日在白宮附近的布萊爾宮（Blair House），與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）舉行了長時間會談，但並未公布會談內容。美國的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）也與內塔尼亞胡會面，但同樣沒有詳述內容。但威特科夫向媒體稱，有機會就加沙問題達成和平協議，又指美國與伊朗會談料在下周左右舉行。
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