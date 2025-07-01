內塔尼亞胡擬下週訪美晤特朗普　料討論伊朗、加沙停火等議題

外媒6月30日引述美國及以色列官員表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）擬7月7日在白宮接待以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），預計將討論伊朗、加沙停火等地緣政治議題。



路透社及美媒報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）30日在記者會上表示，特朗普把結束加沙衝突和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）歸還剩餘以色列人質視為首要事項，並指美方與以色列為此保持密切溝通。

2025年6月29日，從以色列境內的一邊看， 一輛以軍軍車在以色列及加沙邊境附近移動。（Reuters）

萊維特稱，以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）本週已在華盛頓與白宮官員會晤，並就各項地緣問題進行討論。

報道稱，以色列自30日加大對加沙北部的攻擊力度，造成至少60人受傷。

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

另外，特朗普在以色列與伊朗停火後，將注意力重新放在促成加沙停火事宜上。他27日曾預測加沙停火協議將在一週內簽署，又在社交媒體Truth Social上敦促雙方盡快達成加沙協議。