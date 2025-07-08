烏克蘭多地遭俄軍導彈及無人機襲擊　至少4死數十人傷

烏克蘭7月7日表示，烏克蘭東部及南部多個城市前一晚遭俄羅斯的導彈和無人機襲擊，至少4死數十傷。另據俄羅斯國防部消息，俄軍對烏克蘭多個地區發動進攻，破壞了烏軍兵役中心等。



綜合外媒報道，烏克蘭緊急服務部門指東北部城市蘇梅（Sumy）至少2死、南部戰略重鎮赫爾松（Kherson）與南港口城市敖德薩（Odesa）各有1死；哈爾科夫（Kharkiv）和第聶伯羅彼得羅夫斯克也遇襲，超過30人受傷。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）就在社交平台發文指，今次俄軍派出101架無人機施襲，對烏方造成嚴重損傷，而在過去一週，烏方遭俄軍總計1,270架無人機及39枚導彈襲擊。他呼籲盟友履約對俄施壓，強調正積極推動烏克蘭境內的武器生產，例如無人機，目前將防空做為保護民眾的主要任務。

俄羅斯國防部就指，當晚俄方也遭遇烏軍無人機襲擊，一夜之間擊落91架無人機，包括在莫斯科擊落烏軍的8架無人機。

另一方面，知悉襲擊事件的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一就在與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的晚宴上指，烏克蘭正面臨巨大打擊，而美國將向烏克蘭運送更多武器以保護烏克蘭。

2025年7月7日，烏克蘭哈爾科夫，圖為烏克蘭軍方在襲擊發生後到達現場調查。（Reuters）

特朗普早前指不排除向烏克蘭運送愛國者導彈在內的武器，不過今次未詳細提到是否會運送愛國者導彈。