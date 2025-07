特朗普：普京不願停火形同「想繼續殺人」　他知道俄或面臨制裁

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在日前結束與俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)通話後認為俄烏停火無進展,他當時坦言對普京感到失望,又在7月5日重申自己感受,強調普京不願停火形同「想繼續殺人」,還指自己長久來與普京通話時經常提及俄羅斯面臨外界制裁壓力,而「他知道制裁或發生」,意味暗示倘俄烏戰爭持續,美國就準備制裁俄羅斯。



特朗普結束白宮活動後在總統專機上回應傳媒問題,他談及日前與普京通話,指美國斡旋俄烏停火的「情況十分艱難」,重申不滿普京在通話中的回應,強調普京「想一路走到底(wants to go all the way)」,還指「我們經常談論制裁」 ,「他知道制裁可能會發生」。

2025年7月4日,在烏克蘭基輔,一名婦女在一所受損學校的現場查看被毀車輛。這所學校遭到俄羅斯無人機和飛彈襲擊。(Reuters)

他還暗示自己最終可能準備加強對俄羅斯的制裁,特朗普上任後斡旋俄烏停火,並多次與普京通話,俄烏雙方在特朗普斡旋下在3月時達成協議停火30日,不過之後就破裂。

特朗普補充自己當日有與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話,強調雙方有討論向基輔運送愛國者導彈可能,又形容通話「具有戰略意義」。