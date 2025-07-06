美媒：美國援烏未危及武器庫存　防長赫格塞思單方面停部份軍援

美國早以前武器庫存不足為由，暫停對烏克蘭的部分武器援助。然而，美媒7月4日引述多名消息人士稱，暫停部份軍援的決定是由美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）單方面作出。高級軍官分析顯示，對烏克蘭援助不會危及美國的軍火供應。



拜登政府任內美國政府曾承諾向烏克蘭提供軍援，美國全國廣播公司（NBC）報道稱，國防部此前暫停了一批對烏克蘭的軍援，其中包括數十枚愛國者防空導彈。白宮表示，國防部上月開始對美國海外盟友和夥伴援助計劃進行審查，造成部分軍援中斷。

2025年2月28日，美國華盛頓，特朗普在會晤時與澤連斯基爆發爭吵，雙方不歡而散，未能簽署美烏礦場協議，圖為被取消的聯合記者會大廳中空無一人的座位。（Reuters）

惟3位匿名消息人士對NBC透露，國防部長赫格塞思早前命令參謀長聯席會議審查所有軍火庫存，評估發現，美國持續向烏克蘭提供援助的確使一些高精確度彈藥的庫存處較低水平，但仍未低於庫存最低限度。因此，參謀長聯席會議認為繼續向烏克蘭提供援助不會使美國的武器庫存量低於確保軍事準備所需的數量。

2025年6月27日，美國華盛頓特區，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）抵達國會，準備參加眾議院關於伊朗問題的閉門簡報會。（Reuters）

另外，美國眾議院軍事委員會資深成員史密斯（Adam Smith）則表示，美國目前的武器庫存水平沒有比過去3年年半時間中低。他指出，其工作人員已經得知相關數據，沒有跡象表明美軍因對軍援烏克蘭而存在庫存短缺。史密斯批評，國防部暫停部份軍援似乎僅是為了逐步切斷對烏克蘭的軍援。