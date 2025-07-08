特朗普關稅大刀砍日韓　或加大三國衰退風險

面對「勝利日」關稅戰後與各國談判進展緩慢的不利局面，當地時間7月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）又施出了擅長的極限施壓辦法，他通過信函方式，把擬實施關稅壁壘的標準發給了14個相關國家。

在信函中，特朗普宣稱，將從8月1日起對來自14個國家的進口產品徵收關稅：其中，對日本、韓國、哈薩克、馬來西亞、突尼斯按25%徵收，對波黑、南非按30%徵收，對印尼按32%徵收，對孟加拉國、塞爾維亞按35%徵收，對柬埔寨、泰國按36%徵收，對老撾、緬甸按40%徵收。

在寫給日本首相石破茂和韓國總統李在明的信中，特朗普表示新關稅將不包括其他行業關稅。特朗普還警告稱，25%這一數字遠遠低於消除美國與日韓之間貿易逆差所需的水平，如果日韓兩國以提高關稅作為回應，他將在25%的基礎上再提高同等額度的關稅。

特朗普表示，貿易逆差已對美國經濟乃至國家安全構成重大威脅，因此必須作出改變。此外，任何試圖通過第三國轉運來規避該關稅的做法，也將被徵以更高的關稅。特朗普稱，選擇在美國境內建廠或生產產品的公司無需繳納此項關稅。

在給日韓兩國領導人的信中特朗普寫道：「如你所知，如果日本（韓國）或貴國境內的企業決定在美國境內建造或生產產品，我們將不會徵收關稅，事實上，我們將盡一切可能快速、專業、常規地予以批准——換句話說，只需幾周時間。」

2025年7月8日，日本東京，圖為石破茂在內閣會議後，向傳媒簡報如何應對特朗普關稅。（共同網 Via 路透社）

特朗普是一個「關稅愛好者」，通過揮舞關稅大棒，對世界各國無差別實施其所謂「美國優先」政策，增加政府關稅收入，同時促成製造業回流美國這並不奇怪。但是他把除了極少數領域產品向來在關稅問題上並不十分抗拒的日韓放到第一波，多少有點出人意料。連日韓似乎也沒有做好準備。

日本廣播協會評論員池川陽介稱，特朗普的關稅通知對日本來說「極其嚴峻」，日方強烈要求美國重新考慮關稅措施，但從目前的情況來看完全沒有作用。如果25%的關稅真的從8月1日開始實施，將可能對日本經濟造成嚴重影響。

日本放送協會（NHK）稱，日本政府8日上午召開關於美國關稅措施的綜合對策總部會議，商討應對方案。日本首相石破茂稱，「對美國宣佈將加徵關稅表示非常遺憾……日本政府在困難的談判中沒有輕易妥協，說出了應該說的訴求，保護了應該保護的事物。」他還稱，關稅實際生效日期是8月1日，這就代表着談判期限延長，將繼續與美國進行協商。

韓國方面，剛上任的新總統李在明也將於8日下午召開緊急對策會議。韓國產業通商資源部7日也表示，「為儘快消除不確定性，我們將在剩餘時間內加快與美方談判進程，爭取達成互惠的談判成果。」但是在特朗普的強勢施壓下，日韓兩國能打的牌很少，最後談判的結果恐怕還得以日韓讓步為主。

日本和韓國，分別是美國第六和第七大貿易夥伴，去年共向美國出口了價值2800億美元的商品。美國從韓國和日本進口的主要商品包括汽車、汽車零部件、半導體、藥品和機械。高關稅勢必會導致美國消費者支付更高的價格，推高通脹，加大美國和其他國家陷入衰退的風險。但特朗普卻認為此舉會恢復美國製造業並能為他新推出的減稅法案提供資金。