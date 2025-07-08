歐盟冀與美國限期前達成最低限度貿易協議 力爭飛機、烈酒等免稅
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月7日向14個貿易夥伴發單方面知會它們在8月1日起會被美國徵收多少關稅的「關稅信」。路透引述知情人士透露，歐盟將不會收到美國開徵高額關稅的信件，並正爭取美國給予10%基準關稅的有限豁免，包括飛機及其零件、醫療設備與烈酒等除外。
綜合外媒報道，歐盟指這項協議處於草案階段，其中具體條款仍未確定，強調任何協議的進展都須經特朗普確認。歐盟希望趕及跟美國達成最低限度的貿易協議，達至雙贏結果。
歐盟也正在研議，在日後讓美國本土生產、出口汽車的歐盟車廠，能以低於目前25%關稅水準，進口更多來自歐盟的車輛。報道預料，這類舉措將有利於在美國設有大型工廠的德國汽車製造商。
歐盟目前面臨美國鋼鐵和鋁產品50%關稅、汽車及汽車零件的25%關稅，報道指，歐盟除此之外還在美國關稅上面臨兩難抉擇：是接受一項不平衡的貿易協議，或面對特朗普政府的更多不確定性。不過，歐盟在周一晚上的會議強調，華府未保證不會在關稅問題上再次轉軚，意味仍面臨不確定性。
歐盟還希望美國對歐盟汽車、鋼鐵和鋁產品、藥品等商品實行免關稅，儘管華府目前尚未對此表態，但與烈酒、飛機及其零件出口產業高度相關的法國、意大利和愛爾蘭可能樂見此事。
假如歐美未能達成貿易協議，特朗普政府將於下月一日起對進入美國的歐盟貨物，徵收兩成「對等關稅」，特朗普早前宣稱，要對歐盟徵收五成關稅。
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