歐盟冀與美國限期前達成最低限度貿易協議　力爭飛機、烈酒等免稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月7日向14個貿易夥伴發單方面知會它們在8月1日起會被美國徵收多少關稅的「關稅信」。路透引述知情人士透露，歐盟將不會收到美國開徵高額關稅的信件，並正爭取美國給予10%基準關稅的有限豁免，包括飛機及其零件、醫療設備與烈酒等除外。



綜合外媒報道，歐盟指這項協議處於草案階段，其中具體條款仍未確定，強調任何協議的進展都須經特朗普確認。歐盟希望趕及跟美國達成最低限度的貿易協議，達至雙贏結果。

歐盟也正在研議，在日後讓美國本土生產、出口汽車的歐盟車廠，能以低於目前25%關稅水準，進口更多來自歐盟的車輛。報道預料，這類舉措將有利於在美國設有大型工廠的德國汽車製造商。

歐盟目前面臨美國鋼鐵和鋁產品50%關稅、汽車及汽車零件的25%關稅，報道指，歐盟除此之外還在美國關稅上面臨兩難抉擇：是接受一項不平衡的貿易協議，或面對特朗普政府的更多不確定性。不過，歐盟在周一晚上的會議強調，華府未保證不會在關稅問題上再次轉軚，意味仍面臨不確定性。

2025年7月7日，美國加州，圖為來自日本汽車生產商本田將出口美國的汽車停駐在三藩市一個碼頭。（Reuters）

歐盟還希望美國對歐盟汽車、鋼鐵和鋁產品、藥品等商品實行免關稅，儘管華府目前尚未對此表態，但與烈酒、飛機及其零件出口產業高度相關的法國、意大利和愛爾蘭可能樂見此事。

假如歐美未能達成貿易協議，特朗普政府將於下月一日起對進入美國的歐盟貨物，徵收兩成「對等關稅」，特朗普早前宣稱，要對歐盟徵收五成關稅。