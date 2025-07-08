特朗普又獲提名諾貝爾和平獎 內塔尼亞胡：總統先生實至名歸
撰文：張涵語
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月7日（週一）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行私人晚宴。內塔尼亞胡在白宮會晤期間表示，他已提名特朗普為諾貝爾和平獎的候選人，並向特朗普遞交其向諾貝爾和平獎委員會提交的提名信。
綜合外媒報道，內塔尼亞胡在晚宴期間表示，「他（特朗普）正在一個又一個國家、一個又一個地區締造和平。因此，總統先生，我想向您呈上我寫給諾貝爾獎委員會的信。這封信提名您角逐和平獎，您當之無愧，應該獲得這個獎。」
這是自美國對伊朗核設施發動攻擊以來，兩位領導人首次會面。外界預計特朗普向內塔尼亞胡施壓同意加沙停火。
特朗普會見媒體時表示，以色列與哈馬斯停火談判進展順利，不認為以色列與哈馬斯停火談判出現阻礙。 當被問及中東是否可能實現兩國方案時，他則表示「不知道」。
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