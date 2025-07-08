馮德萊恩：歐盟將尋求與中國貿易「再平衡」　要求放寬稀土出口

歐盟委員會主席馮德萊恩星期二（7月8日）說，歐盟將在本月舉行的峰會上尋求重新平衡與中國的經濟關係，並要求中國放寬歐洲企業的市場准入，以及放鬆稀土出口管制。



法新社報道，馮德萊恩說，她還會在與中國國家主席習近平的會談中討論產能過剩問題，以及中國在俄烏戰爭中對俄羅斯的支持。

她在斯特拉斯堡的歐洲議會發表講話時說，北京正擁有「人類歷史上最大的貿易順差」，向歐盟出口大量產品。同時，歐洲企業在中國開展業務變得更加困難。

圖為2023年4月1日，在布魯塞爾的歐盟委員會大樓內，歐洲理事會主席米歇爾及歐盟外交與安全政策高級代表博雷利以視像形式參加中歐峰會時的情形，熒幕中顯示中國國家主席習近平及歐盟委員會主席馮德萊恩參與會議。（Reuters）

她說：「如果我們的夥伴關係要向前發展，我們需要真正的再平衡，減少市場扭曲，減少中國出口的過剩產能，並為歐洲企業提供公平、互惠的准入。」

北京一直尋求改善與歐盟的關係。2024年，中歐貿易逆差高達3570億美元。

布魯塞爾擔心，大規模政府補貼導致的製造業過剩可能會加劇逆差，並使大量廉價中國商品湧入歐洲，削弱歐洲企業。

馮德萊恩說：「中國不能依賴出口來解決國內經濟挑戰。產能過剩必須從源頭上解決，不能簡單地轉移到全球市場上。」

歐盟6月2日表示，在發現歐盟企業沒有獲得公平參與中國公開招標的機會後，歐盟各國政府支持歐盟委員會提出的限制中國醫療器械供應商競標公共合約的提議。(Reuters)

馮德萊恩將與歐洲理事會主席科斯塔一同訪問北京。他說，雙方將尋求放鬆稀土出口限制，同時布魯塞爾也在考慮「開發替代供應資源」。

中國與俄羅斯的密切關係也是造成不和的原因。

馮德萊恩說：「中國實際上正在助長俄羅斯的戰爭經濟，我們不能接受這一點，中國如何繼續與普京的戰爭互動，將成為未來歐中關係的決定性因素。」

此次峰會定於7月24日至25日舉行，以紀念中歐建交50周年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

