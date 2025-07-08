馮德萊恩：歐盟將尋求與中國貿易「再平衡」 要求放寬稀土出口
撰文：聯合早報
出版：更新：
歐盟委員會主席馮德萊恩星期二（7月8日）說，歐盟將在本月舉行的峰會上尋求重新平衡與中國的經濟關係，並要求中國放寬歐洲企業的市場准入，以及放鬆稀土出口管制。
法新社報道，馮德萊恩說，她還會在與中國國家主席習近平的會談中討論產能過剩問題，以及中國在俄烏戰爭中對俄羅斯的支持。
她在斯特拉斯堡的歐洲議會發表講話時說，北京正擁有「人類歷史上最大的貿易順差」，向歐盟出口大量產品。同時，歐洲企業在中國開展業務變得更加困難。
她說：「如果我們的夥伴關係要向前發展，我們需要真正的再平衡，減少市場扭曲，減少中國出口的過剩產能，並為歐洲企業提供公平、互惠的准入。」
北京一直尋求改善與歐盟的關係。2024年，中歐貿易逆差高達3570億美元。
布魯塞爾擔心，大規模政府補貼導致的製造業過剩可能會加劇逆差，並使大量廉價中國商品湧入歐洲，削弱歐洲企業。
馮德萊恩說：「中國不能依賴出口來解決國內經濟挑戰。產能過剩必須從源頭上解決，不能簡單地轉移到全球市場上。」
馮德萊恩將與歐洲理事會主席科斯塔一同訪問北京。他說，雙方將尋求放鬆稀土出口限制，同時布魯塞爾也在考慮「開發替代供應資源」。
中國與俄羅斯的密切關係也是造成不和的原因。
馮德萊恩說：「中國實際上正在助長俄羅斯的戰爭經濟，我們不能接受這一點，中國如何繼續與普京的戰爭互動，將成為未來歐中關係的決定性因素。」
此次峰會定於7月24日至25日舉行，以紀念中歐建交50周年。
本文獲《聯合早報》授權轉載