歐盟據報暫緩與中國簽氣候聲明　外交部：將繼續推進綠色低碳發展

英媒7月7日報道，歐盟暫緩在7月下旬於北京舉行的中歐峰會上，與中國簽署氣候行動聯合聲明。對此，中國外交部發言人毛寧同日表示，中方將繼續同各國一道加強應對氣候變化的國際合作。



報道引述歐盟官員表示，中方過去多次要求在峰會後就雙方的氣候承諾發表聯合聲明，但遭歐盟拒絕。歐方認為，中國應先承諾加大力度削減溫室氣體排放。

2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

歐盟氣候事務專員胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示：「我理解並認可中方推動雙方發表聲明的外交價值，但這對歐盟來說本身還不夠。」

外交部發言人毛寧7日在例行記者會就英媒報道作出回應，她強調中國始終積極推進綠色低碳發展。

2025年7月4日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部官網）

毛寧指，在過去10年，中方的非化石能源佔能源消費總量的比重增加至17.9%，碳排放強度下降超過34%，並強調中國將繼續為綠色轉型和人類的可持續發展作出貢獻。