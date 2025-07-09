質疑意大利警方認錯人　被捕中國男反對引渡至美國

意大利警方逮捕一名33歲、因涉嫌針對包括新冠疫苗研發在內的項目進行商業間諜活動而被美國聯邦調查局（FBI）通緝的中國男子後，其辯護律師質疑警方認錯人，反對意大利警方把該男子引渡至美國。



米蘭法院周二閉門召開引渡聆訊，代表律師反對引渡。代表疑犯的意大利律師Enrico Giarda稱，徐澤偉向法官表示，自己沒有理由要犯案，聲稱是有人入侵並盜用他的帳戶。

律師又指，被告的手機曾失竊，且指中國很多人都姓徐，質疑是認錯人。

據路透社報道，這名男子名字的拼音為Xu Zewei（音譯徐澤偉），來自上海。他上週抵達米蘭的馬爾彭薩機場（Malpensa Airport）後，因美國聯邦調查局發出的逮捕令被捕。

圖為2025年2月3日，位於美國華盛頓特區的聯邦調查局（FBI）總部外有警車駐守。（Reuters）

美國政府指控他是黑客團隊的成員，該團隊曾在2020年試圖竊取德州大學（University of Texas）正在研發的新冠疫苗。

2021年7月11日，2020年歐洲盃決賽前夕，一名球迷在意大利首都羅馬揮舞意大利國旗。（Getty）

報道指，美國政府發出逮捕令列出的指控包括：電信詐騙和嚴重身份盜竊、共謀進行電信詐騙，以及未經授權從受保護的電腦存取資料等。