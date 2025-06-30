歐洲熱浪持續恐成最熱6月 西班牙氣溫飆升至攝氏46度
撰文：羅保熙
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歐洲熱浪持續，多國發布高溫警報；其中，西班牙南部塞維利亞（Seville）與鄰近地區所受影響最為嚴重，更出現攝氏46度的破紀錄高溫，可能成為有紀錄以來最熱的6月。當地的酷熱天氣預計還將維持數日，英國、法國、德國、意大利的氣溫或進一步攀升，部分地區在本周中才會稍微下降。
除上述國家外，葡萄牙、意大利、克羅地亞部分地區也發布紅色高溫警報。西班牙、法國、奧地利、比利時、波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina，簡稱波黑）、匈牙利、塞爾維亞、斯洛維尼亞和瑞士等地區則有多地發布琥珀色警報。
在巴塞隆納（Barcelona），一名婦女上周六完成道路清潔的輪班工作後死亡，而當時氣溫非常高；當局正調查她的死因。
西歐以外，東歐巴爾幹半島也遭受高溫影響，多地氣溫突破攝氏40度。塞爾維亞創下19世紀有紀錄以來的最高氣溫，斯洛文尼亞近日測得史上最熱的6月的氣溫，北馬其頓上周亦一度飆升至42°C。
有氣象專家指出，這一波熱浪是因為大片高壓區籠罩，導致乾燥空氣下沉並升溫。隨着高壓區東移，高溫也將向東北蔓延。
世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的科學家正在分析氣候變遷對極端天氣事件的影響，他們表示與工業化前相比，6月份連續三週氣溫超過28攝氏度的熱浪發生的可能性大約高出10倍。
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