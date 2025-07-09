美商務部長稱擬8月初與中方會談　稱讚中國「行動迅速」

7月9日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）當地時間8日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，美國代表團預計將於下月初與中方官員會面，就貿易問題展開磋商。



盧特尼克表示，他認為中美雙方代表將8月初舉行會議，美方代表團成員，除了他還包括財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）。

美國總統特朗普6月上旬曾在Truth Soial上發帖文稱， 美國總計將對中國徵收55%關稅。盧特尼克訪問中解釋，這次同意將關稅提高30%， 在特朗普第一個任期，他徵收25%關稅，因此在大部分方面，中國支付55%關稅，其餘是30%。

「現在，他們（中國）同意批准我們的稀土磁鐵許可證。值得稱讚的是，他們的行動非常迅速。我們對他們的行動感到滿意。於是我們採取了對等行動，開始運送乙烷和軟件產品給他們，還有飛機零件之類，我們算是在平衡我們兩者之間的關係。」盧特尼克說。