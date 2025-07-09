特朗普：美國不會改8月1日關稅限期

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（7日）宣布將從8月1日起分別對包括日本、韓國在內14個國家的進口產品加徵25%至40%不等的關稅後，特朗普周二指，收到通知函的美國貿易夥伴「不會獲得任何延期」。



特朗普在Truth Social上說：「根據昨日向各國發出的通知函，以及今日、明日和近期將持續發出的補充函件，新關稅將於8月1日起正式徵收」。

特朗普周二（8日）指，收到通知函的美國貿易夥伴「不會獲得任何延期」。（網頁截圖）

他7日公布已向日本、韓國元首發信，通知美國將自8月1日起對所有日韓輸美產品微收25%的關稅。美國白宮同日表示，還有其他12個國家將收到有關信函。

特朗普在其社交平台分享致韓國總統李在明的信件：

在這兩封分別致發韓國總統李在明、日本首相石破茂的信中，內容幾乎完全相同。特朗普寫道：「請理解，25%這一數字遠遠低於消除我們與貴國之間貿易逆差所需的水平。」他警告稱，「如果日韓兩國以提高關稅作為回應，美國也將在25%的基礎上，再提高同等額度的關稅。」

特朗普中在致日本的信中寫道：「如你所知，如果日本國或貴國境內的企業決定在美國境內建造或生產產品，我們將不會徵收關稅，事實上，我們將盡一切可能快速、專業、常規地予以批准——換句話說，只需幾周時間。」

特朗普在其社交平台分享致日本首相石破茂的信件：

4月2日，特朗普簽署行政令，對進口自其他國家的商品徵收「對等關稅」，最低基準稅率為10%，而針對57個國家商品自4月9日起徵收更高的關稅稅率。

美方解釋稱，這是根據美國與特定國家的貿易逆差計算的，目的是以平衡取代逆差。

特朗普4月9日又表示，超過75個國家沒有採取回應措施並要求談判，因此在90天內，除中國外，所有國家都將適用10%的基準進口關稅。