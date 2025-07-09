美國擬禁中國等外國買家購買農田危害國安　中方批將投資政治化

美國農業部7月8日推出一項名為國家農場安全行動計劃（National Farm Security Action Plan）的土地政策，計劃禁止包括中國公民在內的外國人購買美國農田，還將審查美軍基地附近農田的持有者身份。農業部長羅林斯同日出席活動時強調，美國農業事關國安，應抵禦外國人通過購買農田竊取美國技術，以免危害國家安全。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後澄清說，美國現在與中國的關係很好，兩國相處非常融洽，他也經常與中國國家主席習近平對話。



倘若實行這項土地政策，包括中國公民在內，至少有700名在「受關注國家」名單中的的外國公民，將被迅速取消與美國農業部的合約和研究協議，而未來的審查行動將取消550多家有關外國實體的合約和研究協議。

而根據美國農業部的數據，截至2023年底，中國在美國農田的外國所有者名單中排名第20，持有約11萬2234公頃農田。羅林斯（Brooke Rollins）在周二的講話中亦提及北京，聲稱北京多次侵佔美國農田以獲取美國技術。

2025年7月8日，美國華盛頓，圖為美國農業部在會議前出示帶有外國購買者購買土地的地圖。（Reuters）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）亦強調，國防部將禁止把美國軍事基地附近的農田出售給「外國對手」。

對此，中國駐華盛頓大使館回應表示，中資企業在美國農業領域的投資創造就業機會，並促進經濟成長，形容美方將中方的投資政治化，只會損害國際社會對美國市場的信心。