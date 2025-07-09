特朗普再晤內塔尼亞胡　以哈本周有望達成60日停火協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自日前在白宮晚宴上會見到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）後，7月8日再度與他在白宮進行閉門會議。內塔尼亞胡還會見了副總統萬斯（JD Vance）與眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）。內塔尼亞胡在會後重申，以色列在加沙工作仍未完成，必須清除哈馬斯，並救回所有人質。



以色列與哈馬斯在美國斡旋下目前正就一項停火60日的協議進行談判，中東特使威特科夫（Steve Witkoff）指美以元首今次有討論此事，指以哈分歧收窄，希望本周達成為期60日的停火。

威特科夫還補充，根據停火協議草案，哈馬斯會釋放10名人質，以及交還9具人質遺體，稱自己本周稍晚將到卡塔爾首都多哈，參與停火談判。

2025年7月8日，美國華盛頓，圖為內塔尼亞胡與眾議院議長約翰遜見面。（Reuters）

美國Axios新聞網引述消息人士指，內塔尼亞胡周一與特朗普會面前，就有負責調解停火的卡塔爾的團隊來到白宮與政府官員進行會談。內塔尼亞胡周二就證實，談判人員正努力達成停火協議。