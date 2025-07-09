特朗普：中國在對美國貿易協議中「非常公平」

美國總統特朗普（Donald Trump）星期二（7月8日）表示，中國在對美貿易協議中「非常公平」（very fair），並稱自己最近與中國保持著良好關係。



路透社引述特朗普還表示，他經常與中國國家主席習近平通話。

中美貿易緊張本月持續緩和，美國財長貝森特星期一（7月7日）預計，他將在未來幾周內與中國的對口官員會面，以推動兩國就貿易和其他議題的討論。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為貝森特在國會大廈門口回答傳媒問題。（Reuters）

貝森特接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說：「我們在日內瓦和倫敦進行了良好的會晤。雙方都以高度尊重的態度對待會談。」

「如果中方願意，我想我們有可以合作的事項。」他說：「因此我們將討論，是否能夠超越貿易，進入其他的領域。」

貝森特未透露中國對口官員的姓名，但他此前都是與中國國務院副總理何立峰進行接觸。何立峰上月負責牽頭中國代表團，在倫敦與美方就貿易問題舉行會談。

2025年6月10日，英國倫敦，中美貿易談判的第二天，圖為中國國務院副總理何立峰離開蘭加士打府（Lancaster House）。（Reuters）

今年早些時候，美中兩國針鋒相對地實施了關稅措施，對雙邊貿易構成重大威脅，金融市場因此緊張不安，擔心全球經濟會放緩。

在今年5月日內瓦以及6月於倫敦的會談後，兩國同意「休戰」，北京方面同意放鬆對晶片、清潔能源和交通等一系列美國行業至關重要的稀土出口，而美國則將取消部份對華限制措施。

然而，美中之間的框架遠非全面，仍存在複雜的問題需要解決，包括特朗普對芬太尼販運問題的關注，以及他努力推動的、從中國母公司字節跳動剝離TikTok美國業務的交易。

本文獲《聯合早報》授權轉載

