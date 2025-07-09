特朗普14封加稅信極限施壓　為何是他們？

日前，特朗普在社交媒體上宣佈，自8月1日起對日本、韓國等14個國家輸美產品加徵25%至40%不等的關稅。特朗普稱他親自簽署了14封信函，將寄遞給相關國家。就在全球都以為7月9日關稅暫緩期行將結束、特朗普要掀起全球關稅大戰時，他卻在當天簽署了一道行政令，將原定7月9日截止的「對等關稅」暫緩期延長至8月1日。

很明顯，特朗普並沒有達到想要的結果。但，為何是這14國上了榜？此時公布對這14個國家的關稅決定，絕非一時拍腦袋決定，背後有着複雜的戰略考量。



先拿日韓「祭旗」

特朗普最先公開了寫給日本和韓國的兩封信。信中說，8月1日起分別對來自日本和韓國的進口產品徵收25%的關稅。這14個國家裏，日韓可謂美國最鐵桿的「小弟」，面臨的稅率也並非最高，卻成了「殺雞儆猴」的對象。

在特朗普眼中，日韓既是盟友，也是「佔美國便宜較多」的國家，且同美國談判並不積極，令特朗普十分不滿。

據美國商務部數據，日本和韓國是美國的第六大和第七大貿易伙伴，2024年日本對美貿易順差達685億美元，韓國則為660億美元，位列這14個國家中前兩名。過去一年，兩國向美國出口的商品總價值達2800億美元，佔這14國的60%。更重要的是，日韓兩國都在安全問題上極度依賴美國，他們既想捍衛自己的經濟利益，又需要美國提供的安全庇護。

因此，在特朗普眼中，這屬於典型的不懂知恩圖報，必須敲打一下、以儆效尤。

發展中國家集體上榜

除日韓外，東南亞的泰國、柬埔寨、老撾、緬甸，中亞的哈薩克斯坦和非洲的南非、突尼斯，這些國家幾乎都是美國中低端工業製成品的主要來源地。

緬甸與老撾作為最不發達的國家，儘管稅率較之前有所降低，但40%的稅率仍是14個國家中最高的；南非、波黑、孟加拉國、塞爾維亞、柬埔寨等的稅率也在30%至36%不等。經濟體量較小，對美出口產業集中，談判籌碼有限，且處於中低收入或「最不發達國家」序列，是這些國家的顯著特徵。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

如果說日韓25%的關稅還可以用「盟友合作」「調節逆差」的說辭挽尊，那麼對發展中國家稅率就是赤裸裸的貿易霸凌。事實上，根據世貿組織的規定，發展中國家可以保持高於發達國家的關稅水平，而且發達國家不得要求後者作出與其發展、財政和貿易需求不一致的減讓

但特朗普則認為這是對美國的「不公平」，完全無視國際準則，將這一輪的施壓矛頭對準了這些發展中國家。同時，特朗普還擔心發展中國家會成為中國等經濟體對美出口的中轉站，因此對馬來西亞、泰國、老撾等國進行敲打，試圖逼迫這些國家斬斷與中國之間的供應鏈。

2025年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體Truth Social上表示，他將於翌日至少7國的貿易情況。（Truth Social@realDonaldTrump）

選擇性放過歐盟

此次公布的關稅加徵對象中，沒有一個歐洲國家。作為美國最大的貿易伙伴，歐盟此次並未上榜，側面說明美歐談判進行得也較為順利，特朗普對歐盟的態度總體較為滿意。

據歐盟內部消息，歐盟不會收到美國的關稅通知函，目前仍在權衡是快速簽署一份協議，還是爭取更好的條件。歐盟委員會貿易發言人奧洛夫·吉爾7月7日對記者表示，歐盟委員會主席馮德萊恩與特朗普進行了「良好的交流」，「正在努力爭取在7月9日之前與美國至少達成一項原則性協議」。一些歐盟消息人士則稱，歐盟已接近與特朗普政府達成協議。

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今年3月舉行上任100天的記者會，稱歐盟仍視美國為盟友。（X@vonderleyen）

各方反應強烈

特朗普宣佈消息後，相關國家紛紛作出反應，一方面不滿美國單方面的脅迫訛詐，但又不敢公開反對特朗普的霸凌行徑。

日本首相石破茂稱「日本政府在困難的談判中沒有輕易妥協，說出了應該說的訴求，保護了應該保護的事物」，對特朗普所發信函表示遺憾。石破茂還強調，關稅實際生效日期是8月1日，這就代表着談判期限延長，日本將繼續與美國進行協商。目前，日美雙方已進行7輪關稅談判，但均無果而終。

韓國表示，總統李在明就任不久，因時間有限，難以就關稅議題與美達成共識，將在剩餘時間內加快談判進程，力爭儘早消除關稅問題引發的不確定性。

2025年6月13日，韓國總統李在明就着關稅戰影響，在首爾總統府接見商界領袖。（Reuters）

南非總統辦公室回應稱「30%的『對等關稅』並不能準確反映當前的貿易數據」，將繼續通過外交渠道努力，推動與美國建立更加平衡、互利的貿易關係，但目前仍在等待美方承諾提供的協議框架模板。

巴西總統盧拉7日在金磚國家領導人第十七次會晤後舉行的記者會上說：「一國總統在社交媒體上對其他國家發出威脅是非常錯誤且非常不負責任的。」盧拉表示，每個國家「都是自己命運的主人」，「如果美國對其他國家加徵關稅，那麼其他國家也可以對等地對美國加徵關稅」。

當記者問及特朗普的關稅威脅時，巴西總統盧拉堅定地表示：「世界已經變了。我們不需要一個皇帝。」(Reuters)

特朗普還有什麼「後招」？

特朗普如此大陣仗的關稅政策顯然效果不及預期。3個月來，美國就加徵關稅與多個貿易對象進行了艱苦談判，然而進度很緩慢。目前僅與英國、越南和柬埔寨達成貿易協議，而且與英國、越南的協議細節還有待敲定，與歐盟、日本、韓國、印度等國的談判則進展艱難。特朗普欲在90天暫緩期內通過高壓談判，迫使各經濟體做出讓步。但在美國的高壓下，選擇妥協退讓的經濟體並沒有如特朗普想象一般踏破門檻，而是仍在與美方進行激烈博弈。

降低關稅、減少逆差、推動在美投資建廠......特朗普的心願距實現仍然遙遙無期。在各國激烈博弈，關稅談判陷入僵局的局面下，特朗普希望用關稅脅迫各國屈從美國「一攬子」政策的野心已然破滅。今天的世界與1985年不同，隨着多極化的持續演進，世界各國都擁有自己的發展理念和國家利益，當年的「廣場協議」在今天很難再現。

圖為2025 年 7 月 7 日，美國白宮發言人萊維特 （Karoline Leavitt）在新聞發布會上，展示美國總統特朗普（Donald Trump）致予韓國總統李在明的簽名信。（Reuters）

特朗普想要達成重塑全球經貿體系的目標，需要搞定的國家遠不止這14個，白宮新聞發言人萊維特也在記者會上表示將寄出更多信函。面對談判桌上難纏的貿易伙伴，特朗普勢必在接下來的20天中軟硬兼施。但坦白說，能怎樣？也只能維持「邊打邊談」。

實際上仔細看，雖然特朗普4月宣佈的關稅政策中對所有貿易伙伴加徵關稅，但從近期美國與相關經濟體的關稅談判不難看出，特朗普將關稅談判國分成了三類。

對已達成貿易協議的妥協者如英國、越南等，維持基準關稅，作為「合作樣板」；對正在進行交涉的談判者如日本、韓國、印度等，施加特定稅率，通過延長豁免期誘使其讓步；對貿易協議進展不佳的抵抗者，則直接徵收最高70%關稅。

2025年4月3日，越南胡志明市，圖為特朗普「對等關稅」下， 當地商販在一處服裝市場打包紡織服裝。（Getty）

下一步，特朗普預將差異對待，依據經濟體量、產業結構、談判進度等不同變量，對不同國家採取不同策略。

此外，「對等關稅」僅是特朗普關稅策略的一部分。美國對木材、半導體、藥品、關鍵礦產等特定行業關稅還在緊鑼密鼓醖釀中，這也是其他國家對與美達成協議猶豫不決的原因。美如發現「對等關稅」談判難以實現其預期目的，很可能會藉助特定行業關稅繼續敲詐勒索，迫使相關國家割肉放血。

從4月宣佈「對等關稅」到7月發出關稅信函，特朗普的貿易保護主義政策嚴重擾亂全球經貿秩序。關稅戰貿易戰沒有贏家，且看接下來特朗普的「關稅牌」將如何打下去。