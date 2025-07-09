特朗普政府反口：堅決驅逐農場非法外勞　直至實現100%美國勞工

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月3日曾表示，只要農場老闆願意提供擔保，願意讓農場的非法移民工人留下，惟農業部長羅林斯（Brooke Rollins）8日在內閣會議上強調，美國政府絕不會特赦在農場工作的非法移民，針對他們的大規模驅逐會繼續，直至達到農場雇用的員工100%是美國人為止。



綜合美媒報道，來自美國農業行業的人士警告指，大規模驅逐農場工人將擾亂美國的糧食供應。特朗普政府早前曾表示，可能會暫停對部份農場工作場所的突擊搜捕非法移民行動，其後又再恢復。

美國農業部長羅林斯強調絕不會特赦農場的非法外勞：

羅林斯8日表示，特朗普政府希望農業100%依賴美國人的勞動力，並建議一些接受聯邦醫療補助（Medicaid）的國民可以重投勞動市場，取代這些非法外勞。

羅林斯在農業部總部外的發布會上強調：「最終，解決這個問題的答案是自動化，以及在現有的治理架構中進行一些改革。此外，想想看，我們的聯邦醫療補助計劃中有3400萬健全的成年人。美國有很多工人。」

羅林斯重申：「因此在任何情況下，（非法移民）都不會獲得特赦，大規模的驅逐行動將繼續進行，惟會以具戰略性和理智的方式開展，因為我們正把勞動力推向更高程度的自動化，及100%美國勞動力參與的方向發展」。