意大利警犬曾救5人命　疑遭報復吞塞滿釘子肉腸遇害　總理也哀悼

綜合外電報道，意大利一條警犬布魯諾（Bruno）曾在工作中成功尋獲4名失蹤人士，並拯救5人性命而被譽為英勇神犬。惟布魯諾近日卻傳出噩耗，誤吞一條塞滿釘子的肉腸，導致內出血身亡。事件驚動意大利全國，就連總理梅洛尼（Giorgia Meloni）亦撰文悼念，指責兇徒對布魯諾的屠殺是「卑鄙、懦弱和不可接受」。



意大利總理梅洛尼分享與警犬布魯諾的合影，形容它的離世是令人心碎的消息：

美國國家廣播公司（NBC）7月8日報道，一隻名為布魯諾的意大利警犬慘遭殺害，它在職業生涯中曾成功尋獲9名失蹤人士。它慘遭毒手讓意大利民眾震怒，意大利政府已啟動刑事調查，務求將兇手繩之於法。

據報道，7歲的布魯諾，4日（上週五）早上被發現倒斃在位於塔蘭托（Taranto）南部的棚子裏。它的訓練師卡雷薩（Arcangelo Caressa）表示，它被餵食塞滿釘子的狗糧。

卡雷薩8日在社交媒體撰文悼念布魯諾：你好，兄弟，我是你的人類兄弟，正在跟你說話。

訓練師卡雷薩撰文悼念警犬布魯諾：

我確信你仍在我身邊，即使我再也無法像以前那樣每天撫摸你。

這一切都出自一個懦夫之手，一隻懦弱的手，它決定摧毀一個純潔、善良、光明的生命。你的生命。

你過去是，現在依然是，將來也將繼續是我的英雄。

但現在，我的心仍在顫抖，我知道我必須與所有人分享你的記憶。

因為你是會行走的愛，是呼吸的勇氣。

隨着你的離去，他們（兇徒）也帶走我一部份的心靈。

我不會讓你的名字被遺忘。

我會用一切方式為你伸張正義。因為你值得獲得真相、尊重和記憶。

而我，你的兄弟，永遠不會停止談論你。

拯救生命的人永遠不會死，你現在仍活在那些靠你引導回家的人們心中。

2025年7月9日，意大利一條警犬布魯諾（Bruno）曾在工作中成功尋獲4名失蹤人士，並拯救5人性命而被譽為英勇神犬。布魯諾近日卻傳出噩耗，誤吞一條塞滿釘子的香腸，導致內出血死亡。事件驚動意大利全國，就連總理梅洛尼（Giorgia Meloni）亦撰文悼念，指責兇徒對布魯諾的屠殺是「卑鄙、懦弱和不可接受」。（網絡圖片）

意大利總理梅洛尼在其社交平台分享與布魯諾的合影，照片是布魯諾剛成功救人後拍下的。

梅洛尼表示：「這是令人心碎的新聞，殺害布魯諾的行為卑鄙、懦弱和不可接受。謝謝你做的一切，布魯諾。」

卡雷薩表示，他曾告訴檢察官，他懷疑自己是布魯諾兇手的最終目標，布魯諾被殺「就是為了找我麻煩」。

他提到自己曾努力拯救那些被用於非法鬥狗的狗，並表示自己已經因為這項工作而收到恐嚇。他還表示，他已經向警方調查人員提供兩名嫌疑人的名字。