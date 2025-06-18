G7峰會｜梅洛尼會上與馬克龍傾密計　聽後「秒翻白眼」惹議｜有片

七大工業國組織（G7）峰會在加拿大舉行，不少傳媒除了找緊會議內容和各國領袖的發言外，也有留意領袖間的有趣互動。其中，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）就被人發現，在聽完法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的「密計」後，當場「翻白眼」。



從影片可見，各國領袖周一在會議期間正在陸續就座，已經坐下來的馬克龍側身對着梅洛尼「咬耳朵」，並且用手遮住嘴巴以防被人讀唇。梅洛尼則靠近仔細聆聽，但當馬克龍語畢後，她卻隨即望向法國總統翻了一下白眼。

這段畫面被鏡頭意外拍下，並在社群媒體上瘋傳，引起不少網友討論，有人說：「你覺得馬克龍在G7會議上跟梅洛尼說了些什麼？馬克龍有點愛八卦。」、「G7開局真好，梅洛尼太棒了，她對全球主義精英的蔑視毫不掩飾。」、「她之前就曾在演講中砲轟馬克龍，所以這不令人意外。」等。

不少網友紛紛猜測，究竟馬克龍對梅洛尼說了些什麼讓她翻白眼。(網上截圖)

此前，梅洛尼也曾被人拍到「翻白眼」，包括2024年美國前總統拜登（Joe Biden）與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會議遲到時，她就擺出看手錶的姿勢，然後對其他世界領袖翻白眼。