教宗良十四世在意大利晤澤連斯基 稱梵蒂岡有意主持俄烏和談
撰文：莊勁菲
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教宗良十四世（Pope Leo XIV）7月9日在意大利岡道爾夫堡（Castel Gandolfo）的私人住宅會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），據路透社報導，教宗稱梵蒂岡願意主辦俄羅斯與烏克蘭的和平會談。澤連斯基亦在社交平台X認同梵蒂岡會談的可行性，但指莫斯科已拒絕了有關提議，並否認所有其他和平倡議。
良十四世正在離羅馬不遠的岡道爾夫堡教宗別墅（Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo，又譯甘多福堡宗座宮）度過為期兩週的假期，他在那裏接見了澤連斯基，並重點討論了俄烏戰爭以及透過對話尋求和平的迫切需求。
▼澤連斯基：莫斯科拒絕在梵蒂岡會談
澤連斯基在X（舊稱Twitter）上發文表示：「在梵蒂岡舉行領導人層級會晤的提議仍然有效且完全可行，目的是阻止俄羅斯的侵略，實現穩定、持久和真正的和平。」
但他補充：「莫斯科拒絕了此類提議，就像它拒絕了所有其他和平倡議一樣。」
路透社引述俄羅斯官員此前透露，俄方不認為梵蒂岡是一個嚴肅的談判場所，因為教廷被支持烏克蘭的北約成員國意大利領土包圍。
報道指，澤連斯基將於周四至周五到意大利參加一場會議，討論俄羅斯入侵後烏克蘭的恢復和長期重建問題。
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