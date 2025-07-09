美軍被指僅剩25%所需愛國者導彈　防長繞過白宮停向烏克蘭運武器

英國《衛報》7月8日報道，美國由於近月在中東的戰事，導致導彈庫存消耗殆盡，目前美軍僅擁有國防部所有軍事計劃所需25%的愛國者導彈，導彈的低庫存導致特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府近日突然暫停向烏克蘭運送武器。有美媒報道，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）是在沒有知會白宮的情況下，私自決定暫停向烏克蘭提供武器。



據《衛報》的報道，美軍的愛國者導彈庫存已降至非常低的水平，引發五角大樓內部的擔憂，擔心這可能會危及美國未來執行潛在的軍事行動，副國防部長范伯格（Stephen Feinberg）授權在審視所有武器對外輸送地點期間，暫停對外運送武器。

惟據四位知情人士表示，上個月暫停對烏克蘭運送武器的決定，很大程度上是基於國防部的全球彈藥追蹤系統；該系統用於計算執行美軍作戰計劃所需的最低彈藥數量。

圖為2024年6月11日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在德國視察協助培訓烏克蘭士兵的軍事訓練區，了解訓練烏克蘭士兵使用愛國者導彈系統的情況。（Reuters）

按照由參謀長聯席會議和五角大樓國防安全合作局管理的追蹤系統，自拜登政府（Joe Biden）開始向烏克蘭提供軍事援助以來，多種關鍵彈藥的庫存過去數年來一直低於所需彈藥的最低水平數字。

知情人士指，特朗普政府今年2月開始審視愛國者導彈和其他彈藥的庫存水平。在美國向中東部署更多攔截導彈，以轟炸也門胡塞武裝組織和支持以色列的軍事行動之後，特朗普政府加速檢視程序。

知情人士又指，特朗普6月決定轟炸伊朗核設施後，情況變得更加嚴峻，當時美國發射了近30枚愛國者導彈，攔截伊朗向卡塔爾烏代德基地（Al Udeid base）發射的報復性彈道導彈。

2025年6月23日，卡塔爾首都多哈，伊朗武裝部隊聲稱對美軍烏代德基地（Al Udeid Air Base）發動導彈攻擊後，多哈有攔截導彈發射。（Reuters）

據美媒8日引述五位知情人士報道，國防部長赫格塞思上週批准暫停向烏克蘭運送武器之前並未知會白宮。

特朗普總統同日在內閣會議向記者暗示，他對此舉不承擔任何責任。當被問及是否批准暫停向烏克蘭運送武器時，特朗普含糊其詞，只是表示美國將繼續向烏克蘭運送防禦性武器。當再次被追問是誰授權暫停運送武器時，特朗普僅回答說：「我不知道，你為什麼不告訴我？」

2025年7月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮內閣會議上與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）一起發表講話。（Reuters）

報道引述兩位消息人士指，赫格塞思之所以沒有向白宮通報情況，是因為他身邊沒有幕僚長或值得信賴的幕僚，來督促他與跨部門同僚更好地協調重大政策決策。

報道指，在得知暫停向烏克蘭運送武器後不久，特朗普已要求赫格塞思恢復運送至少部份彈藥，特別是愛國者防空系統的攔截飛彈，這些導彈對於烏克蘭抵禦俄羅斯的導彈和無人機襲擊至關重要。