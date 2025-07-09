美媒發布錄音　特朗普談警告普京別攻烏克蘭：否則我炸毀莫斯科

美媒7月8日發布一段錄音，指是美國總統特朗普（Donald Trump）2024年在一場私人活動上的對話，在錄音中，特朗普談到自己曾叫俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不要攻擊烏克蘭，「如果你攻入烏克蘭，我就把莫斯科炸個粉碎。我告訴你，我別無選擇。」他指也曾向中國發出類似警告。



據美國有線新聞網絡（CNN）報道，有關對話出現於特朗普2024年與捐款人的私人聚會上，美國新聞工作者Josh Dawsey、Tyler Pager與Isaac Arnsdorf之後取得錄音，並會在他們新出版的書籍《2024.》內講述。對於錄音內容，特朗普團隊拒絕回應。

美國新聞工作者Josh Dawsey、Tyler Pager與Isaac Arnsdorf新出版的書籍《2024.》（書籍封面）

根據公開的錄音片段，特朗普向捐款人談到自己過去分別與普京、中國國家主席習近平的對話，他稱「我跟普京說，『如果你攻入烏克蘭，我就要把莫斯科炸個粉碎。我告訴你，我別無選擇。』（If you go into Ukraine, I'm going to bomb the sh*t out of Moscow. I'm telling you I have no choice.）」

據他所指，普京回應的內容就像是「我不相信你」、「不可能」（no way），但特朗普認為「真實是他有10%是相信我的。」

圖為2025年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。（Reuters）

報道稱，特朗普之後又指，他對中國國家主席習近平也發出類似警告，「我向他們說了同樣的話，我說你知道若你攻入台灣，我會把北京炸掉，他覺得我很瘋狂，他說『北京？你要炸北京？』我說我無選擇。」

特朗普稱對方也不相信他的話，但「（對方相信）10%就是你所需要的，事實上5%也可以。我們沒有問題。」