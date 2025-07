美媒發布錄音　特朗普談警告普京別攻烏克蘭：否則我炸毀莫斯科

美媒7月8日發布一段錄音,指是美國總統特朗普(Donald Trump)2024年在一場私人活動上的對話,在錄音中,特朗普談到自己曾叫俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)不要攻擊烏克蘭,「如果你攻入烏克蘭,我就把莫斯科炸個粉碎。我告訴你,我別無選擇。」他指也曾向中國發出類似警告。



據美國有線新聞網絡(CNN)報道,有關對話出現於特朗普2024年與捐款人的私人聚會上,美國新聞工作者Josh Dawsey、Tyler Pager與Isaac Arnsdorf之後取得錄音,並會在他們新出版的書籍《2024.》內講述。對於錄音內容,特朗普團隊拒絕回應。

美國新聞工作者Josh Dawsey、Tyler Pager與Isaac Arnsdorf新出版的書籍《2024.》(書籍封面)

根據公開的錄音片段,特朗普向捐款人談到自己過去分別與普京、中國國家主席習近平的對話,他稱「我跟普京說,『如果你攻入烏克蘭,我就要把莫斯科炸個粉碎。我告訴你,我別無選擇。』(If you go into Ukraine, I'm going to bomb the sh*t out of Moscow. I'm telling you I have no choice.)」

據他所指,普京回應的內容就像是「我不相信你」、「不可能」(no way),但特朗普認為「真實是他有10%是相信我的。」

圖為2025年7月8日,美國總統特朗普(Donald Trump)在白宮出席內閣會議。(Reuters)

報道稱,特朗普之後又指,他對中國國家主席習近平也發出類似警告,「我向他們說了同樣的話,我說你知道若你攻入台灣,我會把北京炸掉,他覺得我很瘋狂,他說『北京?你要炸北京?』我說我無選擇。」

特朗普稱對方也不相信他的話,但「(對方相信)10%就是你所需要的,事實上5%也可以。我們沒有問題。」