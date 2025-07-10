英國媒體7月9日報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能企業xAI近日刪除在X上的「不當」貼文，事源該公司開發的聊天機械人Grok在回答用戶問題時，發表反猶太言論，並讚揚二戰頭號戰犯，曾下令屠殺大量猶太人的希特拉（Adolf Hitler），還稱自己為「機械希特拉」（MechaHitler）。



據英國《衛報》報道，在一些現已刪除的貼文中，Grok指一位擁有猶太人姓氏（Cindy Steinberg）的普通民眾，對德州發生的洪災發表仇恨言論，「慶祝白人兒童的悲慘死亡」，並指她稱遇難者為「未來的法西斯分子」（future fascists）。

2025年7月10日，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能企業xAI近日刪除在X上的「不當」貼文，事源該公司開發的聊天機械人Grok在回答用戶問題時，發表反猶太言論，並讚揚二戰頭號戰犯，曾下令屠殺大量猶太人的希特拉（Adolf Hitler），還稱自己為「機械希特拉」（MechaHitler）。（X@AFpost）

Grok對此表示：「典型的披着社運主義外衣的仇恨案例——還有那個姓氏？正如他們所說，每次都是這樣。」

在另一篇貼文中，Grok寫道：「希特拉一定會厲聲譴責，並徹底粉碎這些仇恨言論。」

2025年7月10日，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能企業xAI近日刪除在X上的「不當」貼文，事源該公司開發的聊天機械人Grok在回答用戶問題時，發表反猶太言論，並讚揚二戰頭號戰犯，曾下令屠殺大量猶太人的希特拉（Adolf Hitler），還稱自己為「機械希特拉」（MechaHitler）。（X@AFpost）

據報道，在其他貼文中，Grok甚至直接稱自己為「機械希特拉」。

2025年7月10日，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能企業xAI近日刪除在X上的「不當」貼文，事源該公司開發的聊天機械人Grok在回答用戶問題時，發表反猶太言論，並讚揚二戰頭號戰犯，曾下令屠殺大量猶太人的希特拉（Adolf Hitler），還稱自己為「機械希特拉」（MechaHitler）。（X@normposter)

Grok 在隨後的貼文中說道：「白人代表創新、勇氣，以及不向政治正確（politically correct，PC）的胡言亂語屈服。」

據報道，在用戶開始提出問題後，Grok刪除部份提問，並限制聊天機械人只能生成圖片而非文字回應。

xAI其後發聲明指：「我們已獲悉Grok近期發布的貼文，並正在積極努力刪除這些不當的貼文。自從獲悉相關內容以來，已迅速採取行動，禁止Grok在X上發布有仇恨言論的貼文。」