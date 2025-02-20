Elon Musk旗下AI公司開放Grok 3免費使用　「直到伺服器崩潰」

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智能（AI）公司xAI周四（2月20日）宣布，開放旗下AI模型Grok 3供用戶免費使用，直至伺服器崩潰。此前訂閱Premium＋與SuperGrok會籍的用戶則可優先試用語音模式等功能與Grok 3的深度使用權限。



馬斯克旗下社交平台X有搭載Grok模型，用戶此前可在訂閱會籍後使用。馬斯克看好最新發布的Grok 3，稱其性能優於任何已發布的AI產品。據官方公布的數據顯示，Grok 3在20萬個GPU上進行訓練，並僅花費214天便完成構建，與上一代Grok 2相比，其訓練量提升了10倍，推理能力更是達到了全新的高度。

xAI在2023年11月發布初代的Grok 1模型，Grok一詞源於美國作家海因萊（Robert Heinlein）1961年的科幻小說《異鄉異客》（Stranger in a Strange Land），意為深入或直觀地理解（to understand deeply or intuitively）。