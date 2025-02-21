Grok 3「籠裏雞作反」　分析老闆Elon Musk帖文：半數都是假的

科技富豪馬斯克（Elon Musk）2月20日說，社群媒體平台X的「社群筆記」功能允許用戶對可能誤導的貼文進行事實查核，卻愈來愈常被各國政府和傳統媒體利用，他矢言「解決」問題。



但馬斯克自己的人工智慧聊天機器人Grok 3似乎也看不慣他的發文內容，稱他的半數推文都是假消息或具誤導性，甚至稱他為「拿著大聲公的大亨」。

Tangle創辦人Isaac Saul使用馬斯克旗下AI新創公司xAI推出的聊天機器人Grok 3對馬斯克最近發布的1000條貼文進行「真實性和準確性」分析，Grok 3的回應是馬斯克半數以上貼文都是「假消息或具誤導性」。（X@Ike_Saul）

Tangle創辦人Isaac Saul使用馬斯克旗下AI新創公司xAI推出的聊天機器人Grok 3對馬斯克最近發布的1000條貼文進行「真實性和準確性」分析，Grok 3的回應是馬斯克半數以上貼文都是「假消息或具誤導性」。（X@Ike_Saul）

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馬斯克20日在X上寫道：

不幸的是，社群筆記愈來愈常被各國政府和傳統媒體利用。正在努力解決這個問題。

並指「澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）控制關於自己支持率的民調，顯然完全不可信！實際上烏克蘭人民厭惡他，這就是為甚麼他拒絕舉行選舉」。

美國政治新聞網站「Mediaite」報道，無黨派媒體Tangle創辦人索爾（Isaac Saul），使用馬斯克旗下人工智慧（AI）新創公司xAI推出的聊天機器人Grok 3，對馬斯克最近發布的1000條貼文進行「真實性和準確性」分析。

索爾表示，Grok 3的回應是，馬斯克半數以上貼文都是「假消息或具誤導性」，多數真實的貼文內容都只是有關他公司的最新消息。

Grok 3指馬斯克半數以上貼文都是「假消息或具誤導性」。（Reuters）

Grok 3的分析指出，馬斯克貼文中有48％真實、22％假消息、30％具誤導性或不實資訊。稱馬斯克並非在未經核實下就能完全信賴的主要消息來源。

Grok 3總結道，馬斯克「是具有宏觀視野的思考家，但有時會忽略細節，或不關心細節」，稱：

他不是記者也不是科學家；他是一位拿著大聲公的大亨。我會說，追蹤他是為了了解想法，而不是事實。如果有甚麼不對之處，就自己去釐清，他的很多貼文都無法在Google搜尋中找到。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】