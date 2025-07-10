特朗普向日本加徵25%關稅　勢嚴重衝擊石破茂7.20參議院選情

日本將在7月20日舉行參議院選舉，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）這時候對日本宣布加徵25%的關稅，將嚴重衝擊執政自民黨的選情。為了扭轉局面，首相及自民黨總裁石破茂放話要在關稅8月1日生效前力求與特朗普達成協議。



特朗普4月2日宣布要對相關國家加征關稅後，石破派遣日本經濟振興部長赤澤亮正七次訪美交涉，但一直舉步維艱。特朗普7日（週一）致函石破，提醒他儘快與華盛頓達成貿易協議，否則從8月1日起將面對25%的高額關稅。新關稅稅率高於4月宣佈的24%。

特朗普向日本首相石破茂發出有關新關稅稅率的信件：

據日本放送協會（NHK）推測，如果關稅正式生效，日本經濟在未來一年可能陷入衰退。

針對美方所謂「對等關稅」的期限，石破表示遺憾，並說將在8月1日的新期限前與美國進行磋商，力爭達成協議。

自民黨也於8日（週二）上午召開特別工作組幹部會議，一些幹部施壓石破加緊談判，該黨政調會長小野寺對記者說：「我們非常重視此事。我們希望政府以強硬的態度和毅力繼續談判，並希望使談判在8月1日前完成。」

針對特朗普屢次提及日本汽車和大米，消息人士稱，日本政府必須儘快做出相應決策，要放棄哪個產業。可是，為拉攏選票，石破目前很難做出重大的政治決定。

2025年7月8日，日本東京，日本首相石破茂（左）在官邸與內閣大臣會面，討論日本應對美國關稅的策略，圖為石破茂與經濟再生擔當大臣赤澤亮正（右）一同發表講話。（Reuters）

經濟產業部長武藤容治在記者會上說：「日美兩國都有不容妥協的國家利益。作為日本經濟重中之重的汽車產業，保護其利益符合我們的國家利益，我相信我們將繼續以符合我們國家利益的方式探討達成協議的可能性。」

石破在星期三出席參院選舉助選會上說：「在無法讓步的核心利益上不能退讓，絕對不會犧牲日本農業。」

自民黨內部對石破的談判能力不表樂觀，一名資深議員指出：「距離下一個截止日期（8月1日已所剩無幾，估計在首相的領導下，談判可能會以失敗告終。」

反對黨陣營立憲民主黨黨首野田佳彥在青森市發表競選演講時，嚴厲批評石破在應對關稅方面未能發揮領導力，他說：「唯有國家首腦之間互動才有能力打開局面，但他（石破）什麼都沒做。」

2024年9月6日，日本前環境大臣小泉進次郎，前首相小泉純一郎43歲的兒子，在自民黨 (LDP) 黨魁選舉前的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

在選戰中，農業部長小泉進次郎的談話受到關注。他在街頭演講中強調說：「即使是同盟國，對無法讓步的部分也不能退讓。美國是日本農林水產品及食品的第一大出口國，將深入了解受影響企業的困境，並採取一切必要措施。」

他也以此次危機呼籲選民支持執政黨，強調只有團結一致，才能捍衛國家利益。他問道，在這個混亂的時代，如果執政的自民、公明兩黨下台，哪個在野黨能挑起重擔？

《讀賣新聞》報道，特朗普此時對日本宣佈加征關稅，是看準了石破處於被動。石破有必要做好準備應對美國加征25%的關稅。如果他拒絕讓步，可能損害日美關係，進而讓中國得利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

