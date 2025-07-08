美國關稅｜日本表示極度遺憾　韓國︰美方暫緩徵收關稅

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府7月7日陸續向多個貿易夥伴發信，單方面知會各國關稅水平；其中日本和韓國將被徵收25%關稅。對此，日本首相石破茂表示極度遺憾，韓國產業通商資源部則表示，美方實際上暫緩徵收關稅，政府將更積極地推進談判工作，爭取取得良好成果。



石破茂周二在內閣會議中指，日本與華府進行的談判儘管未能達成確實的貿易協議，但有取得一定進展，例如避免特朗普將對日本關稅提高至介乎30%或35%之間，強調將在下月1日前迅速推進與美方的談判，還透露「關稅信」內容可能會根據日本回應有所修改。他同時強調相關談判不會輕易妥協，會捍衛自身利益。

2025年7月8日，日本東京，圖為石破茂在內閣會議後，向傳媒簡報如何應對特朗普關稅。（共同網 Via 路透社）

韓國產業部表示，新政府成立不久，本着國家利益優先的原則同美方就關稅問題展開了談判，但因時間有限，難以就所有議題達成共識。首爾當局將推動國內制度改革，並優化監管體系，以減少美國對韓貿易逆差。

韓國政府亦發表聲明回應，指將加強與美國的貿易談判，爭取達成對雙方都有利的成果，消除不確定性。