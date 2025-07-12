王毅就「仲裁案」闡明中方立場　稱菲律賓違《南海各方行為宣言》

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（11日）在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會時就「南海仲裁案」闡明中方立場。



根據中國外交部，王毅表示，菲律賓單方面提起的「南海仲裁案」，沒有履行事先充分交換意見的必要前提，違背作為仲裁基礎的當事方同意原則，一開始就不具備啟動仲裁的法律要件，菲方做法違反《南海各方行為宣言》有關直接當事國通過友好談判和平解決爭議的規定，背棄了菲律賓在中菲雙邊協議中所作承諾，觸犯「禁止反言」的國際法準則。

王毅說，儘管「仲裁事項」被做各種包裝，但菲方訴求的實質事關中國南沙群島的領土主權，也直接涉及海洋劃界。而領土問題不屬於《聯合國海洋法公約》管轄範疇，海洋劃界早在2006年就已被中國政府聲明明確排除。聯合國五個常任理事國中除美國未加入《公約》外，其他四國也都作出排除性聲明。「仲裁庭」構成越權審理，濫用《公約》爭端解決機制，衝擊了國際海洋法治，是打着《公約》旗號做違反《公約》的事情。

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（11日）在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會時就「南海仲裁案」闡明中方立場。（中國外交部）

王毅說，「仲裁庭」在事實認定和法律適用上更存在重大缺陷，錯誤百出，尤其把南沙最大島嶼，有着50萬平方米的太平島判定為岩礁，進而認定南沙群島沒有任何島礁可以產生專屬經濟區和大陸架。這完全不符合南海的事實，也不符合《公約》規定。如果按照這一標準，世界海洋格局要被改寫。美日等一些國家的島礁同樣將失去主張海洋權益的依據，難道你們也願意放棄聲索嗎？

王毅強調，世人皆知，無論是「仲裁庭」的發起還是後續炒作，都有域外國家的策劃和操弄，目的就是攪亂南海，從中謀利。世界上越來越多國家已看清這齣鬧劇的本質，中方的立場恰恰是在維護國際法治精神，維護《公約》的嚴肅性。在中國和東盟各國共同努力下，南海的形勢是穩定的，航行和飛越自由得到有效保障。中方正同東盟國家加快磋商，爭取儘早達成「南海行為準則」，構建和平、合作、友好的南海新敘事。一切企圖興風作浪、挑撥是非的行徑都將破產。