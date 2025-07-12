黎巴嫩總統：暫無計劃與以色列建立正常關係　但希望和平共處

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）7月11日排除國家與以色列關係正常化的可能性，但表示希望與以色列建立和平關係。以色列目前仍佔領黎巴嫩南部部分地區。



法媒報道，奧恩的聲明是對以色列外長薩爾（Gideon Saar）上週發表聲明的首次官方回應。薩爾在聲明中說，以色列有意與黎巴嫩和敘利亞實現關係正常化。

總統府發表的一份聲明稱，奧恩「區分了和平與關係正常化」。

「和平就是沒有戰爭狀態，這對我們黎巴嫩目前至關重要。至於關係正常化，目前它還不是黎巴嫩外交政策的一部分。」

自1948年以來，黎巴嫩和敘利亞實際上一直與以色列處於戰爭狀態。

圖為2025年1月9日，黎巴嫩軍隊總司令奧恩當選總統。（Reuters）

奧恩呼籲以色列從它仍佔領的邊境附近的五個地點撤軍。根據11月達成的停火協議，以色列必須從黎巴嫩南部全面撤軍。

奧恩指出，駐黎巴嫩的以色列軍隊「阻礙了黎巴嫩軍隊全面部署到國際公認的邊界」。

根據停火協議，真主黨（Hezbollah）必須將它的武裝人員撤至利塔尼河（Litani River）以北，距離以色列邊境約30公里，讓這個地區只剩下黎巴嫩軍隊和聯合國維和部隊。

2025年6月20日在黎巴嫩貝魯特南部市郊，民眾集會抗議以色列，部份示威者高舉伊朗國旗，以示支持（Reuters）

美國一直呼籲黎巴嫩全面解除真主黨的武裝，黎巴嫩當局本週對華盛頓的要求作出了回應。

回應尚未公開，但奧恩說，貝魯特決心「壟斷國內的武器供應」，暗示解除真主黨的武裝不會通過武力實現。

「這將兼顧國家利益及其安全穩定，一方面維護國內和平，另一方面維護民族團結。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

